Serie A1 maschile: primo scudetto per il Tc Sinalunga, in finale ha battuto 4-1 il Ct Palermo

Campioni d’Italia esattamente un anno dopo la promozione in Serie A1. E’ diventato realtà il sogno del Tennis Club Sinalunga, che ha battuto per 4-1 il Circolo Tennis Palermo nella finale di Serie A1 maschile andata in scena oggi sul veloce indoor del Training Center del Circolo Stampa Sporting di Torino.

Per il club toscano è il primo titolo nel massimo campionato nazionale a squadre nell’anno del centenario della manifestazione e al termine di un campionato che ha visto il circolo di Sinalunga, piccolo comune di 12mila abitanti in provincia di Siena, primeggiare fin dalla fase a gironi. Si è fermata, invece, in finale la cavalcata del Ct Palermo, a sua volta neo promosso e a caccia del primo titolo tricolore.

Nella sfida tra i numeri 3 dei rispettivi team Marcello Serafini, del Sinalunga, si è imposto per 63 26 64 in un’ora e 49 minuti su Gabriele Piraino.

Immediato il pareggio dei siciliani (i primi due singolari si giocavano in contemporanea) grazie ad Omar Giacalone che, nel match tra i numeri 4, ha superato per 64 64 in un’ora e 50 minuti Luca Vanni.

Toscani di nuovo in vantaggio con Matteo Gigante, che nella sfida tra i numeri 2 ha sconfitto con il punteggio di 76(5) 63 in un’ora e 44 minuti Salvatore Caruso.

Vantaggio incrementato dallo slovacco Jozef Kovalik, che ha battuto per 63 64 in un’ora e dieci minuti lo spagnolo Albert Ramos Vinolas, numero 39 del ranking ATP, nel match tra i numeri 1 delle squadre.

Nel primo doppio Sinalunga ha chiuso i giochi grazie a Matteo Gigante e Jozef Kovalik, che hanno superato in rimonta per 26 76(6) 10-5 dopo un’ora e quaranta minuti Omar Giacalone e Albert Ramos Vinolas.

Giovanni Galuppo, capitano del Tc Sinalunga

“Questa vittoria è dedicata a tutta la nostra gente venuta qui a Torino da Sinalunga: siamo una comunità piccola, ma siamo come una famiglia. E’ un sogno che si realizza. Il nostro è un lavoro partito sette o otto anni fa, anche grazie agli sforzi del presidente Marzio Bernardini che ha individuato un gruppo di giocatori giovani e su di loro ha investito. Una frase per descriverci? Siamo una tribù vincente. Tutti ci sentiamo parte del club, dai bambini che iniziano a giocare, ai genitori, ai soci. Ho avuto esperienze in altri circoli anche rinomati ma una passione come questa non l’ho vista da nessun’altra parte”.

RISULTATI FINALE A1 MASCHILE

TC Sinalunga b. CT Palermo 4-1

Marcello Serafini (S) b. Gabriele Piraino (P) 63 26 64

Omar Giacalone (P) b. Luca Vanni (S) 64 64

Matteo Gigante (S) b. Salvatore Caruso (P) 76(5) 63

Jozef Kovalik (S) b. Albert Ramos Vinolas (P) 63 64

Matteo Gigante/Jozef Kovalik (S) b. Omar Giacalone/Albert Ramos Vinolas (P) 26 76(6) 10-5