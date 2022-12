Nadal supera Federer e Djokovic in un’altra incredibile statistica di regolarità

Gli anni passano e Rafa Nadal, a 36 anni, continua a battere record su record, un autentico segno di longevità. E la fine della stagione 2022 lo ha confermato ancora una volta.

Nadal ha consolidato il suo vantaggio in un’altra statistica. Nadal è il giocatore con il maggior numero di presenze tra i primi due alla fine di una stagione. In tutto sono 13. 5 di loro sono state al primo posto, otto al secondo, come nel caso di questa stagione.

Al secondo posto di questa statistica c’è Roger Federer con 11 presenze tra i primi due alla fine dell’anno e al terzo posto Novak Djokovic con 10 presenze.

Tennisti che hanno concluso il maggior numero di stagioni nella Top2 della classifica ATP (1973-2022/ Singolare maschile):

🇪🇸 Rafa Nadal | 13 (5+8)

🇨🇭 Roger Federer | 11 (5+6)

🇷🇸 Novak Djokovic | 10 (7+3)

🇺🇸 Jimmy Connors | 9 (5+4)