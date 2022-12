L’ATP ha inflitto una multa alla federazione britannica per la sospensione di russi e bielorussi

L’ATP ha deciso di multare la Federazione britannica di tennis (LTA) per 1 milione di dollari, dopo che durante l’estate i giocatori russi e bielorussi sono stati banditi dai tornei del Paese a causa di una decisione unilaterale degli enti locali, senza alcun dialogo con i circuiti e la Federazione internazionale (ITF). In un primo momento, l’ATP e la WTA hanno ritirato tutti i punti per le classifiche del torneo di Wimbledon e ora è nota una nuova sanzione, che ha scontentato la LTA.

Gli inglesi accusano l’ATP di mancanza di empatia nei confronti delle vittime della guerra in Ucraina e stanno valutando una risposta legale a questa multa.