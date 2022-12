WTA 500 Adelaide 1 e WTA 250 Auckland: Entry list. Elisabetta Cocciaretto ad Auckland

La United Cup promette di dominare l’inizio della stagione in termini mediatici, ma non si giocherà solo lì. Nel circuito WTA, ci sono due tornei nella prima settimana della stagione, con l’Adelaide 500 e l’Auckland 250 che ospitano alcune delle migliori giocatrici del mondo. Naturalmente, coloro che non saranno presenti all’edizione inaugurale della United Cup.

Adelaide è l’evento con le maggiori big. Ci saranno Ons Jabeur, Aryna Sabalenka, Daria Kasatkina e Veronika Kudermetova tra le prime 10, oltre a Danielle Collins, Anett Kontaveit, Jelena Ostapenko, Ekaterina Alexandrova e Liudmila Samsonova tra le prime 20, presenze anche di Elena Rybakina, Amanda Anisimova e Victoria Azarenka.

Ad Auckland ci sarà solo una rappresentante della top 10, in questo caso Coco Gauff, e poi c’è un brusco calo, dato che compaiono solo altre quattro nelle top 50: Sloane Stephens, Leylah Fernandez, Bernarda Pera e Xiyu Wang. Da notare la presenza di Emma Raducanu, ora numero 75 della classifica mondiale.

Al via anche la nostra Elisabetta Cocciaretto.

