Connors contro la ITIA sulle sanzioni per chi promuove il betting: “Vogliamo tornare al medioevo?”

Jimmy Connors è uno degli ex campioni meno loquaci con la stampa dopo aver appeso la racchetta al chiodo nei primi anni ’90, ma le poche volte che si esprime su temi importanti tende ad andare contro corrente, prendendo posizioni a dir poco “forti”. Ultimo caso le sue parole in difesa di Mardy Fish e Bob Brian, relative al tema delle scommesse.

La ITIA (International Tennis Integrity Agency) all’inizio della scorsa settimana ha sospeso e multato (10.000$) il capitano di Coppa Davis degli Stati Uniti Mardy Fish e l’ex specialista di doppio Bob Bryan per aver promosso una società di gioco d’azzardo sui social media. Sebbene nessuno dei due sia un tennista in attività, entrambi fanno parte della squadra di allenatori della squadra statunitense, il che li rende soggetti alle regole della ITIA. L’ITIA proibisce a tutte le “persone in attività” – definizione che include oltre ai giocatori il personale di supporto, quindi coach, staff, preparatori, ecc – di “promuovere, facilitare o incoraggiare il gioco d’azzardo sul tennis”.

Nella dichiarazione della ITIA si apprende che “I due personaggi coinvolti hanno collaborato pienamente all’indagine ITIA e hanno rimosso immediatamente i post. Le sospensioni non entreranno in vigore se non si verifica un’ulteriore violazione nel quadrimestre, iniziato l’11 novembre 2022. Fish e Bryan hanno anche concordato di collaborare con l’ITIA per assistere con iniziative di educazione e prevenzione per evidenziare l’importanza dell’integrità nel gioco”.

Questi i fatti. Commentando l’accaduto, Jimmy Connors si è schierato apertamente con Fish e Bryan, con una presa di posizione netta a favore delle scommesse. “Jimbo” ritiene che il tennis non debba scoraggiare il gioco d’azzardo e dovrebbe abbracciare i potenziali guadagni derivanti dall’instaurazione di rapporti commerciali con le scommesse sportive. Ha anche rivelato di esser stato uno scommettitore abituale e molto attivo.

“Ditemi quale sia l’aspetto negativo. Vogliono tornare al medioevo?”, afferma Connors in una nota riportata da tennis365. “Le scommesse portano le persone ad essere più coinvolte e le fa interessare di più, su cosa stia succedendo con i giocatori, chi è il migliore, come competono e così via”.

“Il tennis è stata la mia vita, ma l’emozione di essere un fan del basket o del baseball o del football e fissare delle scommesse e quindi essere più coinvolto è grande. Voglio guardare il tennis, ma cosa mi renderà più coinvolto e più partecipe?” aggiunge Connors.

L’ex campione USA ha anche affermato di aver perso molti soldi scommettendo assiduamente ma che oggi, grazie all’aiuto della moglie, ha perso questa mania. Nonostante tutto e l’esperienza personale non proprio positiva, continua a ritenere che scommesse e sport pro debbano andare di pari passo.

È una dichiarazione davvero particolare, ancor più per aver vissuto sulla propria pelle una fase da scommettitore compulsivo. Il rapporto tra tennis e scommesse è da sempre molto dibattuto. Il betting può risultare pericoloso quando va a toccare zone oscure in cui l’illegalità entra nella competizione.