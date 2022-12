WTA 125 Angers: Il Tabellone di Qualificazione con il progamma di domani

WTA 125 Angers – Tabellone Qualificazione – indoor hard

(1) Joanne Zuger vs Chloe Noel

Emeline Dartron vs (5) Justina Mikulskyte

(2) Greet Minnen vs Alice Tubello

Hina Inoue vs (7) Caijsa Hennemann

(3) Magali Kempen vs (SR) Georgina Garcia Perez

Jenny Lim vs (8/SR) Yanina Wickmayer

(4) Joanna Garland vs Anna Ukolova

Maria Portillo Ramirez vs (6) Pemra Ozgen

Central P2i – ore 09:30

(1) Joanne Zuger vs Chloe Noel

Emeline Dartron vs (5) Justina Mikulskyte

Jenny Lim vs (8) Yanina Wickmayer

(3) Magali Kempen vs Georgina Garcia Perez

Maria Portillo Ramirez vs (6) Pemra Ozgen

(4) Joanna Garland vs Anna Ukolova Non prima 16:00

Hina Inoue vs (7) Caijsa Hennemann

(2) Greet Minnen vs Alice Tubello