Nakashima vuole migliorare sul piano fisico nel 2023: “Fondamentale per andare avanti negli Slam”

Brandon Nakashima, che ha vinto il suo primo titolo ATP e le ATP NextGen Finals negli ultimi mesi, crede di potersi avvicinare al vertice il prossimo anno. Tuttavia, avverte che in questa fase della preparazione l’obiettivo principale è preparasi al meglio fisicamente, perché sa quanto sia importante vincere partite nei tornei del Grande Slam per scalare la classifica.

“Una delle chiavi sarà quella di resistere di più negli incontri al meglio dei cinque set. Mi è sembrato che (Jannik) Sinner agli US Open sia riuscito ad arrivare meglio fisicamente quando le partite si allungavano. Sono incontri davvero fisici. Quindi sto lavorando duramente per migliorarmi dal punto di vista fisico. So che differenza può fare per me”, ha confessato.

Nakashima ha poi celebrato i progressi compiuti. “È un grande risultato per me finire nella top 50 nel 2022. Il tennis americano in questo momento è ad un livello molto alto”.