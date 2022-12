Guida ai tornei di esibizione di dicembre: Tanti tennisti in campo. Presente anche un azzurro

Il mese di dicembre sarà tutt’altro che fermo per quanto riguarda il tennis. Con un occhio all’Australia, ci saranno molti giocatori che parteciperanno a tornei di esibizione, tutti in Medio Oriente. Se avete perso il filo e non sapete dove giocherà il vostro tennista preferito, ecco una panoramica degli eventi dell’ultimo mese della stagione, con date, partecipanti e sedi.

Coppa Diriyah, Arabia Saudita – 8-10 dicembre

Daniil Medvedev

Stefanos Tsitsipas

Andrey Rublev

Taylor Fritz

Alexander Zverev

Nick Kyrgios

Dominic Thiem

Stan Wawrinka

Cameron Norrie

Mubadala, Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti – 16-18 dicembre

Carlos Alcaraz

Casper Ruud

Stefanos Tsitsipas

Cameron Norrie

Andrey Rublev

Frances Tiafoe

Su Jabeur

Emma Raducanu

World Tennis League, Emirati Arabi Uniti – 19-24 dicembre

Squadra delle Aquile – Nick Kyrgios, Bianca Andreescu, Andreas Seppi, Caroline Garcia e Rohan Boppana

Squadra Aquiloni – Iga Swiatek, Félix Auger-Aliassime, Eugenie Bouchard, Holger Rune e Sania Mirza

Squadra Hawks – Anett Kontaveit, Alexander Zverev, Dominic Thiem e Elena Rybakina

Squadra Falcons – Paula Badosa, Novak Djokovic, Grigor Dimitrov e Aryna Sabalenka