Rafael Nadal batte ancora Casper Ruud “sparando” un diritto vincente incredibile (Video)

Rafael Nadal e Casper Ruud hanno giocato ieri la prima di sette partite di esibizione in America Latina.

In quel di Buenos Aires (Argentina) lo spagnolo ha vinto nuovamente. Nadal ha trionfato per 7-6 6-2 in una partita caratterizzata da un vero e proprio “missile” di diritto del 36enne tennista di Maiorca, che vale la pena di vedere e rivedere.