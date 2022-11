Davis Cup Finals: Musetti cede in due set a Fritz, 1 pari tra Italia e USA, si va al doppio decisivo

Lorenzo Musetti non bissa l’impresa di Lorenzo Sonego nei quarti di finale di Coppa Davis a Malaga. Nel secondo singolare di Italia vs. USA, il toscano disputa una buona partita, soprattutto nel primo set, ma cede per 7-6 6-3 a Taylor Fritz in poco più di un’ora e mezza di gioco. Lorenzo ha giocato alla pari il primo set, lottassimo, terminato al fotofinish del tiebreak. Un tiebreak in cui è stato avanti 5-3 e nel quale ha avuto due set point. Ha giocato il primo, rischiando in risposta sulla seconda palla, ma ha sparato lungo; ingiocabile il servizio di Taylor sul secondo, bravo chiudere la rete sul punto decisivo. All’avvio del secondo parziale Lorenzo ha avuto tre palle break nel primo game, ma Fritz è stato impressionante col servizio, non s’è di fatto giocato, e quindi l’americano ha compiuto l’allungo decisivo a metà parziale. Fino al break, l’incontro è stato davvero equilibrato e combattuto.

Fritz ha meritato il successo: ha servito benissimo, ha condotto la maggior parte degli scambi tenendo una posizione avanzata e spingendo fortissimo col diritto. Ha fatto sentire in campo la sua presenza, non è mai stato passivo a costo di sbagliare. In pratica non ha mai lasciato che l’azzurro potesse imbastire i suoi scambi e spostarlo. Una tattica perfetta che ha impedito a Lorenzo di governare i ritmi e lavorare la palla, come ama fare per mettere in difficoltà i rivali con la sua fantasia e bagaglio tecnico. Giocando con quella velocità e intensità, il toscano è stato costretto perlopiù a rincorrere, ad adattarsi, ad accelerare a sua volta i tempi di gioco, muovendosi in un terreno che non ama, nonostante sia diventato molto più rapido nel prendere l’iniziativa negli ultimi mesi.

Musetti è stato bravo a reggere, a correre, a cambiare ritmo quando possibile e produrre molti punti vincenti, sia col servizio che con ottime accelerazioni. Rispetto alle sue ultime ottime prestazioni ha sbagliato qualcosa di più col diritto. Inoltre ha giocato troppo conservativo col rovescio: poche le accelerazioni lungo linea, quelle con cui è solito cambiare ritmo e “spezzare le gambe” al rivale, e rari anche i back di rovescio per spostare l’avversario dalla sua piazzola di tiro ideale. Ma col ritmo imposto dal californiano, non era affatto facile imporre i suoi schemi.

Ha servito piuttosto bene Lorenzo (due prime in campo su tre e 70% di punti vinti con la prima), la differenza è venuta soprattutto dalla qualità in risposta, spesso molto incisiva quella dell’americano, meno quella dell’azzurro, ma soprattutto per la grande qualità del rivale al servizio (12 Ace, 87% di punti vinti con la prima). Esce dal campo con una sconfitta Musetti, ma anche con la conferma di aver consolidato un livello di gioco pari a quello dei migliori, non ci dimentichiamo che Fritz è un top10 e ha appena giocato le Finals a Torino. Se avesse sfruttato uno dei due set point nel primo set, chissà… La qualificazione in semifinale si decide col doppio, tra poco in campo.

Marco Mazzoni

La cronaca

La seconda partita di quarti di finale Italia vs USA inizia con Fritz al servizio. Con due Ace, muove lo score del match. Più complicato il primo game di Musetti. L’americano è molto aggressivo col diritto e gioca quasi con i piedi in campo, spinge e sposta l’azzurro ben dietro in difesa. Sul 40 pari una risposta violenta di Taylor costa a Lorenzo la prima palla break da difendere. Si salva con una seconda di servizio sulla riga, un grande rischio. 1 pari. È Fritz a condurre il gioco in quest’avvio, anche se commette alcuni errori per troppa spinta. Più agevole il secondo turno di servizio per il toscano, con una prima esterna perfetta si porta 2 pari, è entrato “meglio” in partita. Il set scorre sui turni di battuta, più complicati quelli dell’azzurro, ma il suo diritto ha preso ritmo e trova affondi ottimi, col quello vincente dal centro che gli vale il punto del 3 pari. Nell’ottavo game Taylor punge in risposta (splendido un rovescio inside out), quindi Lorenzo sbaglia malamente un rovescio di contro balzo che gli costa una palla break sul 30-40. Servizio e via avanti a chiudere con lo smash, bravo “Muso” in un momento delicato. Con un nastro “mortale” Lorenzo vince il punto del 4 pari. Fritz capitalizza una posizione più avanzata e colpi mediamente te più incisivi, soprattutto la botta col diritto dal centro; Musetti corre di più e lavora maggiormente il punto, ma è salito di livello e velocità dei colpi. L’equilibrio non si rompe, Fritz si porta avanti 6-5. Sbaglia uno smash Lorenzo (poco equilibrio), ma la prima palla funziona, e anche la smorzata col diritto, 40-15. Un attacco a rete e quindi una bella risposta portano Fritz ai vantaggi. È a due punti dal set l’americano. Un doppio fallo in rete costa a Musetti il Set Point per Fritz. CHE PUNTO! Lo scambio più lungo e intenso del match, da attacco crolla in difesa l’azzurro e ne esce con un diritto cross che pizzica la riga. Ancora è premiata la difesa di Lorenzo, tanta fatica in questa fase (con la prima palla che non va), con il californiano che comanda col diritto, a tratti incontenibile. Con un Ace l’azzurro si guadagna il tiebreak. Ace immediato per Taylor (quinto del match), i suoi punti durano la metà. Ace anche per Musetti, ha assolutamente bisogno dell’aiuto del servizio. Rischia la palla corta col diritto, è millimetrica, 2-1 avanti (e per la prima volta nel match). Sbaglia un diritto d’attacco dopo una splendida risposta Lorenzo, occasione sprecata, 2 pari e quindi 3-2 Fritz. Vince un grande scambio l’azzurro, ha lavorato benissimo col diritto dopo aver avanzato la posizione grazie ad un’accelerazione di rovescio lungo linea (soluzione che forse ha usato troppo poco finora). Si gira 3 pari. Ace Musetti, il secondo del TB, per il 4-3. Sbaglia malamente un diritto Fritz, pigro con i piedi nel cercare la palla, 5-3 avanti Musetti! Serve sul 5-4 il toscano, spinge col rovescio ma finisce lungo. 5 pari. Botta con la prima al centro, 6-5 e primo Set Point per Lorenzo, 59 minuti di gioco. Niente prima palla in campo… rischia la risposta col diritto, ma la palla decolla. Si gira 6 pari. Servizio e diritto Fritz, 7-6 avanti e secondo Set Point per l’americano. Attacca con coraggio”Muso”, è largo il passante. 7 pari. Ottimo prima alice, 8-7 e secondo Set Point Italia. Ace esterno, 8 pari. Ancora servizio imprendibile e smash a campo vuoto. 9-8 Fritz. NO! Esce il tocco sotto rete di Lorenzo, 10-8 Fritz, chiude al terzo set point. Un set oggettivamente meritato, l’americano ha condotto maggiormente il gioco, ma l’azzurro è salito molto arrivando a set point nel tiebreak.

Secondo set, Musetti inizia alla battuta. Doppio fallo, quindi spinge con decisione e muove lo score. Altrettanto deciso in risposta, impone un gran ritmo e con un diritto splendido dal centro vola 0-40, tre palle break, le prime di tutto l’incontro. Supera il momento difficile Fritz grazie al servizio, allarga le braccia Lorenzo dopo aver incassato l’ennesimo Ace del rivale. Con cinque punti di fila, lo score è 1 pari. Sul 2 pari, 30 pari, Musetti è sbattuto dietro da una serie di diritti sempre più aggressivi e profondi dell’americano, che chiude con un bel contro piede. È palla break. Ancora una bella risposta, lungo col diritto Musetti. BREAK Fritz, è il primo del match, a favore dell’americano, che dopo aver salvato quelle tre palle break iniziali ha alzato il ritmo da fondo campo e ha preso sempre più possesso del campo. Serve avanti 3-2 il californiano. Con altri 2 Ace l’americano consolida il vantaggio sul 4-2. Corre via veloce il set, troppo sui turni di servizio dell’americano per Lorenzo, troppo efficace con la prima palla e dirompente col diritto. Col 12esimo Ace e nessuna tensione, Fritz sale 5-3, a un passo dalla vittoria. Affretta i tempi di gioco l’azzurro, rischia troppo e sbaglia. Sul 15-40 arrivano due Match Point per Fritz. Cancella il primo con un Ace (sesto del match); doppio fallo sul secondo. Cala il sipario dopo 1 ora e 35 minuti. Un primo set eccellente dell’azzurro, ha avuto anche due set point in un lottassimo tiebreak. Esce sconfitto dal campo Lorenzo, ma con l’ennesima conferma di aver raggiunto un livello di gioco pari a quello dei migliori avversari.

ITF Finals L. Musetti L. Musetti 6 3 T. Fritz T. Fritz 7 6 Vincitore: T. Fritz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 3-5 → 3-6 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 3-4 → 3-5 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 T. Fritz 15-0 ace 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 2-3 → 2-4 L. Musetti 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 T. Fritz 15-0 ace 40-0 2-1 → 2-2 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 T. Fritz 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 L. Musetti 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 ace 1*-1 ace 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* ace 5-3* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 8-8* ace 8*-9 6-6 → 6-7 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 5-6 → 6-6 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 L. Musetti 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 T. Fritz 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-2 → 2-2 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 T. Fritz 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

Musetti, Lorenzo Fritz, Taylor6 12 ACES3 0 DOUBLE FAULTS53/81 (65%)38/62 (61%) 1ST SERVE IN 37/53 (70%)33/38 (87%)1ST SERVE PTS. WON 25/28 (89%)24/24 (100%)2ND SERVE IN 16/28 (57%)16/24 (67%)2ND SERVE PTS. WON 0/3 (0%)2/6 (33%)BREAK POINTS WON 6677TOTAL POINTS WON 1611TOTAL WINNERS 13 7FOREHAND WINNERS 3 3BACKHAND WINNERS 28 24FORCED ERRORS 22 20UNFORCED ERRORS 5 5MAX POINTS IN A ROW 9 1353/81 (65%) 49/62 (79%) SERVICE POINTS WON13/62 (21%)28/81 (35%) RECEIVER POINTS WON9/11 (82%)10/10 (100%) SERVICE GAMES WON