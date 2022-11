Nick Bollettieri è in fin di vita: ad annunciarlo è la figlia con un comunicato sui social

Nick Bollettieri, uno degli allenatori più noti nel mondo del tennis, è in fin di vita. Ad annunciarlo è stata la figlia Angelique Anne, che in un lungo messaggio pubblicato sui propri canali social ha dichiarato: “Papà è prossimo al passaggio in un altro luogo. ma adesso è ancora qui con noi e spera di trascorrere il Giorno del ringraziamento (24 novembre, ndr). Vi prego di pensarlo e di pregare per lui per una partenza serena e per un viaggio meraviglioso. Ti vogliamo bene, papà“.

Bollettieri, classe 1931, è noto per aver fondato la Nick Bollettieri Tennis Academy e per portato ben dodici suoi allievi ad occupare il primo posto nelle classifiche mondiali ATP e WTA: Maria Sharapova, Venus Williams e Serena Williams sono state tra le ultime giocatrici seguite dal tecnico statunitense, che nel corso della sua lunga carriera ha avuto modo di lavorare, tra gli altri, anche con Monica Seles, Boris Becker e Jim Courier.