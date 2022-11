Challenger Andria: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. 14 azzurri tra Md e Quali

Challenger Andria – Tabellone Principale – indoor hard

(1) Fucsovics, Marton vs Qualifier

Peniston, Ryan vs Clarke, Jay

Qualifier vs Qualifier

(WC) Travaglia, Stefano vs (6) Ymer, Elias

(4) Mmoh, Michael vs Geerts, Michael

Kukushkin, Mikhail vs Arnaboldi, Andrea

Qualifier vs Qualifier

(WC) Arnaboldi, Federico vs (5) Rodionov, Jurij

(7) Sels, Jelle vs Vatutin, Alexey

Lazarov, Alexandar vs Sachko, Vitaliy

Bellucci, Mattia vs Svrcina, Dalibor

Cobolli, Flavio vs (3) Machac, Tomas

(8) Bergs, Zizou vs (WC) Ferrari, Gianmarco

Vukic, Aleksandar vs Qualifier

Zuk, Kacper vs Haase, Robin

Riedi, Leandro vs (2) Gaston, Hugo

(1) Fils, Arthurvs Martinez, MirkoKirci, Korayvs (8) Squire, Henri

(2) Yevseyev, Denis vs (WC) Andaloro, Fabrizio

(WC) Fantini, Luca vs (7) Paulson, Andrew

(3) Collignon, Raphael vs (WC) Rottoli, Lorenzo

(WC) Tresca, Giuseppe vs (11) Marchenko, Illya

(4/Alt) Karlovskiy, Evgeny vs Roncalli, Simone

Debru, Gabriel vs (10) Parker, Stuart

(5) Kachmazov, Alibek vs Serafini, Marcello

Forti, Francesco vs (9) Oradini, Giovanni

(6) Erhard, Mathys vs Gima, Sebastian

Istomin, Denis vs (12) Poljak, David

Campo Tatò Paride – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [4/Alt] Evgeny Karlovskiy vs Simone Roncalli

2. [WC] Giuseppe Tresca vs [11] Illya Marchenko

3. [1] Arthur Fils vs Mirko Martinez

4. [2] Denis Yevseyev vs [WC] Fabrizio Andaloro

5. Denis Istomin vs [12] David Poljak

6. Francesco Forti vs [9] Giovanni Oradini

Campo Arpex – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Gabriel Debru vs [10] Stuart Parker

2. [3] Raphael Collignon vs [WC] Lorenzo Rottoli

3. Koray Kirci vs [8] Henri Squire

4. [WC] Luca Fantini vs [7] Andrew Paulson

5. [6] Mathys Erhard vs Sebastian Gima

6. [5] Alibek Kachmazov vs Marcello Serafini