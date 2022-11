Rafael Nadal potrebbe non giocare più in Coppa Davis

Uno dei migliori giocatori di Coppa Davis (e non solo) di tutti i tempi, con cinque titoli e una sola sconfitta in 30 incontri di singolare, Rafael Nadal, oggi 36enne, ammette che potrebbe non giocare più in Davis. Quest’anno, il maiorchino giocherà partite di esibizione in giro per l’America Latina mentre la sua squadra (che sarà priva anche dell’infortunato Carlos Alcaraz) giocherà la fase finale della più grande competizione tennistica a squadre del mondo e non nasconde di non conoscere nemmeno il suo futuro riguardo a questo evento.

“Non sono mai stato un’opzione per la Davis di quest’anno. Avevo avvertito il capitano che non sarei stato al 100% e per questo non mi ha convocato. Quest’anno sono successe troppe cose, è stata una stagione molto dura. Sto invecchiando e, per quanto lo voglia, non posso essere ovunque allo stesso tempo”, ha affermato lo spagnolo.