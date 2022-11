Atp Finals: Tsitsipas avanti su Rublev per l’accesso in semifinale (con il programma di domani)

La sfida che chiude il programma della fase a gironi dell’Atp Finals di Torino decreterà chi tra Stefanos Tsitsipas, reduce dal successo in tre sofferti set contro Danil Medvedev, e Andrey Rublev, che dopo la vittoria dell’esordio è stato piegato senza troppi problemi da Novak Djokovic, riuscirà ad accedere alla semifinale. Per gli esperti è avanti il greco, offerto a 1,65 contro il 2,20 del russo. Si gioca a 1,57 un finale in 2 set, mentre sale a 2,20 l’arrivo al parziale decisivo.

Partita senza ambizioni di classifica, invece, quella tra Novak Djokovic, già qualificato alle semifinali, e Daniil Medvedev, eliminato dopo le due sconfitte consecutive rimediate. I bookie vedono favorita la tripletta del serbo, proposto a 1,33 contro il 3,25 dell’avversario. Secondo Agipronews, per il risultato finale vale 1,90 la vittoria in due set del serbo, mentre lo stesso esito, ma a favore del russo, è visto a 5,50.

Centre Court – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 11:30 am)

1. [1] Wesley Koolhof / Neal Skupski vs [5] Ivan Dodig / Austin Krajicek

2. [4] Daniil Medvedev vs [7] Novak Djokovic (non prima ore: 14:00)

3. [4] Nikola Mektic / Mate Pavic vs [8] Thanasi Kokkinakis / Nick Kyrgios (non prima ore: 18:30)

4. [2] Stefanos Tsitsipas vs [6] Andrey Rublev (non prima ore: 21:00)