Atp Finals: Auger Aliassime-Fritz vale la semifinale (con il programma di domani)

Sarà come un vero e proprio quarto di finale la sfida in programma domani sera tra Felix Auger Aliassime e Taylor Fritz entrambi a quota una vittoria e una sconfitta dopo le prime due giornate dell’Atp Finals in programma a Torino. I due tennisti si giocano l’accesso alla semifinale e secondo gli esperti i favori del pronostico sono per il giovane canadese, offerto a 1,60, contro il 2,20 della vittoria di Fritz. Per quanto riguarda il risultato esatto è in pole il 2-0 per Auger Aliassime a 2,40, mentre lo stesso parziale a favore dello statunitense sale a 3,60.

Nell’altra sfida di giornata tra Casper Ruud e Rafael Nadal, lo spagnolo – inutile ai fini della classifica – gioca per non salutare la manifestazione con tre sconfitte. Tuttavia i bookie, riporta Agipronews, vedono avanti il norvegese, a 1,43, sul successo del fuoriclasse spagnolo proposto a 2,55.

Centre Court – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 11:30 am)

1. [6] Lloyd Glasspool / Harri Heliovaara vs [7] Marcel Granollers / Horacio Zeballos

2. [1] Rafael Nadal vs [3] Casper Ruud (non prima ore: 14:00)

3. [2] Rajeev Ram / Joe Salisbury vs [3] Marcelo Arevalo / Jean-Julien Rojer (non prima ore: 18:30)

4. [5] Felix Auger-Aliassime vs [8] Taylor Fritz (non prima ore: 21:00)