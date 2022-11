ATP Finals 2022 – Torino: Novak Djokovic batte Rublev ed approda già alle semifinali

Novak Djokovic, cinque volte campione delle ATP Finals e favorito per il sesto titolo, si è assicurato il ritorno alle semifinali del torneo maschile d’élite con la seconda vittoria in due set nel Gruppo Rosso.

Dopo aver battuto Stefanos Tsitsipas nel primo incontro, il serbo, attualmente ottavo nella classifica ATP, ha sconfitto il numero sette Andrey Rublev per 6-4, 6-1 in un match iniziato in modo equilibrato ma rapidamente risolto dal detentore del record di settimane in cima alla classifica mondiale, in poco più di un’ora.

Ancora in corsa tutti gli altri tre giocatori per un posto in semifinale.

ATP Nitto ATP Finals Andrey Rublev [6] Andrey Rublev [6] 4 1 Novak Djokovic [7] Novak Djokovic [7] 6 6 Vincitore: Djokovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 A. Rublev 15-0 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-3 → 1-4 A. Rublev 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-3 → 1-3 N. Djokovic 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-2 → 0-3 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 N. Djokovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Rublev 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 40-40 40-A 4-5 → 4-6 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 40-30 40-40 A-40 ace 3-4 → 4-4 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 2-3 → 3-3 N. Djokovic 15-0 30-0 ace 2-2 → 2-3 A. Rublev 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace ace 1-2 → 2-2 N. Djokovic 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-1 → 1-2 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 0-0 → 0-1

10 ACES 121 DOUBLE FAULTS 031/56 (55%) FIRST SERVE 35/43 (81%)22/31 (71%) 1ST SERVE POINTS WON 33/35 (94%)9/25 (36%) 2ND SERVE POINTS WON 3/8 (38%)1/4 (25%) BREAK POINTS SAVED 0/0 (0%)8 SERVICE GAMES PLAYED 92/35 (6%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 9/31 (29%)5/8 (63%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 16/25 (64%)0/0 (0%) BREAK POINTS CONVERTED 3/4 (75%)9 RETURN GAMES PLAYED 83/6 (50%) NET POINTS WON 5/7 (71%)18 WINNERS 1910 UNFORCED ERRORS 2331/56 (55%) SERVICE POINTS WON 36/43 (84%)7/43 (16%) RETURN POINTS WON 25/56 (45%)38/99 (38%) TOTAL POINTS WON 61/99 (62%)220 km/h MAX SPEED 207 km/h198 km/h 1ST SERVE AVERAGE SPEED 194 km/h147 km/h 2ND SERVE AVERAGE SPEED 160 km/h

GRUPPO ROSSO

(2) Tsitsipas, Stefanos 0-1 0-2

(4) Medvedev, Daniil 0-1 1-2

(6) Rublev, Andrey 1-1 2-3

(7) Djokovic, Novak 2-0 4-0