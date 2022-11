Parlano Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego: Sonego “”Mi dispiace per Jannik Sinner che è un elemento fondamentale per la nostra nazionale, ma sono contento per me”

Lorenzo Musetti : “Siamo carichi, partiremo sabato. La mancanza di Jannik è importante, si farà sentire. Cercheremo di riempirla con tutto il nostro impegno come squadra.

Il mio finale di stagione mi motiva ancora di più per la sfida contro gli Stati Uniti, loro stanno giocando bene e sarà sicuramente una sfida molto aperta.

So che Lorenzo Sonego è a Torino per una settimana di allenamento e sono certo che arriverà a Malaga preparatissimo.

Sicuramente Matteo Fabio e Simone mi hanno aiutato e di riflesso c’era anche Jannik Sinner che era più avanti di me e mi ha spinto molto. La sana rivalità tra di noi mi ha fatto tirare fuori anche quello che non avevo.

Gli Stati Uniti hanno una squadra completa, sono forti sia in singolo che in doppio. Abbiamo preso forse la più forte tra le seconde. Sarà difficile ma ce la metteremo tutta”.

Lorenzo Sonego : “Mi dispiace per Jannik Sinner che è un elemento fondamentale per la nostra nazionale, ma sono contento per me.

Mi allenerò al meglio questa settimana per arrivare al top in Coppa Davis.

Mi son tolto un peso che mi portavo da tutto l’anno, non ho avuto i risultati che mi aspettavo. Era un torneo molto difficile a Metz, ma lì ho giocato con grande continuità. Sono contento del mio finale di stagione.

Quest’anno ho capito molte cose, magari dalla prossima stagione potrei fare qualcosa di diverso sul piano della programmazione.

La preparazione atletica è la priorità per poter giocare tutto l’anno, tutti i tornei, ad alto livello. Con Andrea Vavassori mi sono sempre trovato bene in doppio. Stiamo crescendo tanto, giocando insieme riusciamo a capire molte cose e ad essere sempre più in sintonia. Lui mi aiuta in certi momenti e io in altri. Io mi concentro tanto sul singolo per cui non è scontato giocare i doppi. Ma in futuro spero di giocare di più in doppio con lui perché abbiamo la qualità per fare grandi risultati”.