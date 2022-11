Andy Murray si prepara ad una stagione 2023 completa

Il britannico Andy Murray ha rivelato di aver pianificato un programma completo per i prossimi due mesi, nel tentativo di trovare la migliore forma possibile per gli Australian Open 2023. Tuttavia, Murray non si è iscritto a nessun evento di esibizione durante la pre-season, preferendo concentrarsi sull’allenamento con il suo staff.

L’ex numero uno del mondo ha criticato le sue prestazioni a questo punto della stagione, dicendosi “estremamente deluso” del suo livello di forma. Quattro volte finalista agli Australian Open, Murray ha giocato il primo Grande Slam della stagione solo due volte negli ultimi cinque anni, saltando tutti gli altri a causa di infortuni o per il Covid.

“Ho pianificato un programma piuttosto fitto. Inizierò l’anno in Australia, dove mi piace sempre giocare. Lì giocherò un torneo preparatorio e poi l’Open australiano. Seguiranno altri tornei sul veloce, poi passerò alla terra battuta e all’erba”, ha dichiarato Murray in un’intervista a Hello, facendo una proiezione della sua stagione 2023.