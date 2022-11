Challenger Helsinki, Drummondville, Kobe, Champaign e San Leopoldo: I risultati con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

CHALLENGER Helsinki (Finlandia) -1°-2° Turno, cemento (al coperto)

Il match deve ancora iniziare

1. Raul Brancacciovs Henri Laaksonen1T

2. Maximilian Marterer vs [7] Elias Ymer



Il match deve ancora iniziare

3. [WC] Aleksi Lofman vs [WC] Otto Virtanen (non prima ore: 16:00)



Il match deve ancora iniziare

4. Zizou Bergs / Alexander Ritschard vs Viktor Durasovic / Patrik Niklas-Salminen



Il match deve ancora iniziare

Court 3 – Ora italiana: 12:30 (ora locale: 1:30 pm)

1. Alexander Shevchenko vs Zizou Bergs



Il match deve ancora iniziare

2. Mattia Bellucci vs [Alt] Adrian Andreev



Il match deve ancora iniziare

3. [LL] Evgeny Karlovskiy vs [Q] Mikhail Kukushkin



Il match deve ancora iniziare

Court 9 – Ora italiana: 12:30 (ora locale: 1:30 pm)

1. Mark Lajal / Karl Kiur Saar vs [2] Ivan Sabanov / Matej Sabanov



Il match deve ancora iniziare

2. Jay Clarke / Joshua Paris vs Alibek Kachmazov / Pavel Kotov



Il match deve ancora iniziare

3. [WC] Patrick Kaukovalta / Otso Martikainen vs [4] Purav Raja / Divij Sharan



Il match deve ancora iniziare

4. [WC] Linus Lagerbohm / Jami Savolainen vs Lukasz Kubot / Szymon Walkow



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Drummondville (Canada) – 2° Turno, cemento (al coperto)

Il match deve ancora iniziare

1. Giovanni Oradinivs [6] Antoine Escoffier

2. Arthur Fery / Giles Hussey vs [3] Maximilian Neuchrist / Michail Pervolarakis



Il match deve ancora iniziare

3. [1] Emilio Gomez vs Aziz Dougaz



Il match deve ancora iniziare

4. [WC] Taha Baadi vs Michael Geerts (non prima ore: 22:00)



Il match deve ancora iniziare

5. [7] Alexis Galarneau vs [WC] Justin Boulais (non prima ore: 01:00)



Il match deve ancora iniziare

6. Zvonimir Babic / Kelsey Stevenson vs Marko Stakusic / Jaden Weekes



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Charles Broom / Constantin Frantzen vs [WC] Adam Farag Cao / Miko Lapalme



Il match deve ancora iniziare

2. Antoine Escoffier / Alessandro Motti vs [WC] Aurel Ciocanu / Nicaise Muamba



Il match deve ancora iniziare

3. Liam Draxl / Joshua Lapadat vs Giovanni Oradini / David Poljak



Il match deve ancora iniziare

4. Julian Ocleppo / Kai Wehnelt vs Aziz Dougaz / Malek Jaziri



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Champaign (USA) – 2° Turno, cemento (al coperto)

Il match deve ancora iniziare

1. Kareem Al Allaf/ Abraham Asabavs [4] Theo Arribage/ Luke Johnson

2. Prajnesh Gunneswaran vs Sebastian Fanselow



Il match deve ancora iniziare

3. [7] Aleksandar Kovacevic vs Ernesto Escobedo



Il match deve ancora iniziare

4. [3] N.Sriram Balaji / Jeevan Nedunchezhiyan vs [WC] Hunter Heck / Lucas Horve



Il match deve ancora iniziare

5. [Q] Patrick Kypson vs [6] Aleksandar Vukic (non prima ore: 00:00)



Il match deve ancora iniziare

6. Aleksandar Kovacevic / Ben Shelton vs Sathi Reddy Chirala / N Vijay Sundar Prashanth



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Johannes Seeman / Wally Thayne vs Mikelis Libietis / Luca Margaroli



Il match deve ancora iniziare

2. [1] Robert Galloway / Hans Hach Verdugo vs Benjamin Lock / Courtney John Lock



Il match deve ancora iniziare

3. Anirudh Chandrasekar / Adam Walton vs August Holmgren / Johannes Ingildsen



Il match deve ancora iniziare

4. [LL] Evan Zhu vs [Q] Strong Kirchheimer



Il match deve ancora iniziare

5. Sebastian Fanselow / Lucas Gerch vs Ezekiel Clark / Alfredo Perez



Il match deve ancora iniziare

6. [WC] Mathis Debru / Oliver Okonkwo vs [2] Treat Huey / Alex Lawson



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Sao Leopoldo (Brasile) – 1° Turno, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

1. [LL] Eduardo Ribeirovs [2] Juan Pablo Varillas

2. [Q] Leo Borg vs [WC] Gustavo Heide



Il match deve ancora iniziare

3. Genaro Alberto Olivieri vs Nicolas Alvarez



Il match deve ancora iniziare

4. [4] Grigoriy Lomakin / Damien Wenger vs Orlando Luz / Marcelo Zormann



Il match deve ancora iniziare

QUADRA 4 – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Alt] Joao Lucas Reis Da Silva vs [Q] Juan Pablo Paz



Il match deve ancora iniziare

2. [5] Renzo Olivo vs [Q] Mateus Alves



Il match deve ancora iniziare

3. [WC] Lorenzo Esquici / Joao Fonseca vs Juan Pablo Paz / Gonzalo Villanueva (non prima ore: 17:00)



Il match deve ancora iniziare

4. Felipe Meligeni Alves / Joao Lucas Reis Da Silva vs [3] Daniel Dutra da Silva / Luis David Martinez



Il match deve ancora iniziare

QUADRA 8 – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Nick Hardt vs [Q] Wilson Leite



Il match deve ancora iniziare

2. [1] Guido Andreozzi / Guillermo Duran vs [WC] Fernando Yamacita / Nicolas Zanellato (non prima ore: 15:00)



Il match deve ancora iniziare

3. Wilson Leite / Thiago Seyboth Wild vs Alternate / (non prima ore: 17:00)



Il match deve ancora iniziare

4. Mateus Alves / Gustavo Heide vs Renzo Olivo / Thiago Agustin Tirante



Il match deve ancora iniziare

QUADRA 7 – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Joao Domingues vs [Q] Max Houkes



Il match deve ancora iniziare

2. [Q] Damien Wenger vs Gonzalo Lama



Il match deve ancora iniziare

3. Joao Domingues / Gastao Elias vs [2] Boris Arias / Federico Zeballos (non prima ore: 17:00)



Il match deve ancora iniziare

4. Pedro Boscardin Dias / Eduardo Ribeiro vs Nick Hardt / Gabriel Roveri Sidney



Il match deve ancora iniziare

ATP Kobe Damir Dzumhur [6] Damir Dzumhur [6] 6 1 3 Nino Serdarusic Nino Serdarusic 4 6 6 Vincitore: Serdarusic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 D. Dzumhur 0-15 0-40 15-40 3-5 → 3-6 N. Serdarusic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 D. Dzumhur 0-15 15-15 15-30 15-40 df 3-3 → 3-4 N. Serdarusic 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 D. Dzumhur 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 N. Serdarusic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 D. Dzumhur 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 N. Serdarusic 15-0 ace 30-0 40-0 1-0 → 1-1 D. Dzumhur 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 N. Serdarusic 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-5 → 1-6 D. Dzumhur 0-15 15-15 15-30 df 15-40 1-4 → 1-5 N. Serdarusic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 D. Dzumhur 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 N. Serdarusic 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-1 → 1-2 D. Dzumhur 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 N. Serdarusic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 D. Dzumhur 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 N. Serdarusic 15-0 15-15 15-30 df 15-40 4-4 → 5-4 D. Dzumhur 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 N. Serdarusic 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 D. Dzumhur 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 N. Serdarusic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-2 → 2-3 D. Dzumhur 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 N. Serdarusic 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 D. Dzumhur 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 N. Serdarusic 15-0 ace 40-0 ace 40-15 40-30 0-0 → 0-1

àà1. [6] Damir Dzumhurvs Nino Serdarusic

2. [Q] Shintaro Mochizuki vs [Q] Naoki Nakagawa



ATP Kobe Shintaro Mochizuki Shintaro Mochizuki 4 2 Naoki Nakagawa Naoki Nakagawa 6 6 Vincitore: Nakagawa Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 N. Nakagawa 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 S. Mochizuki 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 2-5 N. Nakagawa 40-30 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 S. Mochizuki 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 N. Nakagawa 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-2 → 2-2 S. Mochizuki 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 N. Nakagawa 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 1-0 → 1-1 S. Mochizuki 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 N. Nakagawa 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 4-6 S. Mochizuki 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 N. Nakagawa 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-30 3-4 → 3-5 S. Mochizuki 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 3-3 → 3-4 N. Nakagawa 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 3-3 S. Mochizuki 0-15 0-30 0-40 15-40 df 2-2 → 2-3 N. Nakagawa 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 2-1 → 2-2 S. Mochizuki 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 1-1 → 2-1 N. Nakagawa 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 S. Mochizuki 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

3. [WC] Shintaro Imai vs [2] John Millman



ATP Kobe Shintaro Imai Shintaro Imai 1 4 John Millman [2] John Millman [2] 6 6 Vincitore: Millman Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Millman 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 S. Imai 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-5 → 4-5 J. Millman 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 S. Imai 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 3-4 J. Millman 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 S. Imai 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 1-3 → 2-3 J. Millman 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 1-2 → 1-3 S. Imai 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 J. Millman 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 S. Imai 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 J. Millman 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 1-5 → 1-6 S. Imai 0-15 0-30 0-40 15-40 1-4 → 1-5 J. Millman 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 S. Imai 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 1-2 → 1-3 J. Millman 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 S. Imai 15-0 15-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 J. Millman 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 0-0 → 0-1

4. Toshihide Matsui / Kaito Uesugi vs [4] Ruben Gonzales / Christopher Rungkat



ATP Kobe Toshihide Matsui / Kaito Uesugi Toshihide Matsui / Kaito Uesugi 6 6 Ruben Gonzales / Christopher Rungkat [4] Ruben Gonzales / Christopher Rungkat [4] 4 2 Vincitore: Matsui / Uesugi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 R. Gonzales / Rungkat 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 5-2 → 6-2 T. Matsui / Uesugi 15-0 ace 30-0 40-0 ace 4-2 → 5-2 R. Gonzales / Rungkat 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 df 40-40 3-2 → 4-2 T. Matsui / Uesugi 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-2 → 3-2 R. Gonzales / Rungkat 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 T. Matsui / Uesugi 30-0 40-0 40-15 df 40-30 1-1 → 2-1 R. Gonzales / Rungkat 15-0 ace 30-0 40-0 1-0 → 1-1 T. Matsui / Uesugi 0-15 15-15 30-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 R. Gonzales / Rungkat 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 5-4 → 6-4 T. Matsui / Uesugi 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-4 → 5-4 R. Gonzales / Rungkat 15-0 ace 30-0 40-0 4-3 → 4-4 T. Matsui / Uesugi 0-15 15-15 ace 30-15 3-3 → 4-3 R. Gonzales / Rungkat 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 T. Matsui / Uesugi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 3-2 R. Gonzales / Rungkat 0-15 df 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 T. Matsui / Uesugi 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 R. Gonzales / Rungkat 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 T. Matsui / Uesugi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0

COURT B – Ora italiana: 02:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [WC] Taisei Ichikawa / Seita Watanabe vs Dane Sweeny / Li Tu



ATP Kobe Taisei Ichikawa / Seita Watanabe Taisei Ichikawa / Seita Watanabe 6 6 Dane Sweeny / Li Tu Dane Sweeny / Li Tu 3 3 Vincitore: Ichikawa / Watanabe Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 T. Ichikawa / Watanabe 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-3 → 6-3 D. Sweeny / Tu 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 5-2 → 5-3 T. Ichikawa / Watanabe 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 5-2 D. Sweeny / Tu 15-0 30-0 40-0 ace 4-1 → 4-2 T. Ichikawa / Watanabe 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 D. Sweeny / Tu 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 2-1 → 3-1 T. Ichikawa / Watanabe 0-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 D. Sweeny / Tu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 T. Ichikawa / Watanabe 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 D. Sweeny / Tu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 5-3 → 6-3 T. Ichikawa / Watanabe 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 D. Sweeny / Tu 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 3-3 → 4-3 T. Ichikawa / Watanabe 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 3-2 → 3-3 D. Sweeny / Tu 15-0 15-15 15-30 30-30 3-1 → 3-2 T. Ichikawa / Watanabe 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 D. Sweeny / Tu 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 T. Ichikawa / Watanabe 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-0 → 2-0 D. Sweeny / Tu 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 1-0

2. [1] Arjun Kadhe / Ramkumar Ramanathan vs Sho Shimabukuro / Yosuke Watanuki



ATP Kobe Arjun Kadhe / Ramkumar Ramanathan [1] Arjun Kadhe / Ramkumar Ramanathan [1] 3 6 10 Sho Shimabukuro / Yosuke Watanuki Sho Shimabukuro / Yosuke Watanuki 6 3 8 Vincitore: Kadhe / Ramanathan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-8 A. Kadhe / Ramanathan 0-1 1-1 2-1 2-2 3-2 4-2 4-3 4-4 5-4 6-4 7-4 7-5 7-6 7-7 8-7 8-8 9-8 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Kadhe / Ramanathan 30-40 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 S. Shimabukuro / Watanuki 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 40-30 5-2 → 5-3 A. Kadhe / Ramanathan 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 S. Shimabukuro / Watanuki 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 4-1 → 4-2 A. Kadhe / Ramanathan 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-1 → 4-1 S. Shimabukuro / Watanuki 0-15 0-30 15-30 15-40 df 2-1 → 3-1 A. Kadhe / Ramanathan 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 S. Shimabukuro / Watanuki 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 A. Kadhe / Ramanathan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 S. Shimabukuro / Watanuki 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-5 → 3-6 A. Kadhe / Ramanathan 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 40-15 df 40-30 40-40 3-4 → 3-5 S. Shimabukuro / Watanuki 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 A. Kadhe / Ramanathan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 S. Shimabukuro / Watanuki 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 A. Kadhe / Ramanathan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 S. Shimabukuro / Watanuki 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-1 → 1-2 A. Kadhe / Ramanathan 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 S. Shimabukuro / Watanuki 0-15 15-15 40-15 ace ace 0-0 → 0-1

3. [WC] Shinji Hazawa / Yuta Shimizu vs [2] Victor Vlad Cornea / Zdenek Kolar



ATP Kobe Shinji Hazawa / Yuta Shimizu Shinji Hazawa / Yuta Shimizu 6 4 10 Victor Vlad Cornea / Zdenek Kolar [2] Victor Vlad Cornea / Zdenek Kolar [2] 4 6 4 Vincitore: Hazawa / Shimizu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-4 S. Hazawa / Shimizu 1-0 2-0 3-0 3-1 3-2 4-2 4-3 5-3 6-3 7-3 8-3 ace 8-4 9-4 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 S. Hazawa / Shimizu 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 V. Vlad Cornea / Kolar 15-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 S. Hazawa / Shimizu 0-15 0-30 0-40 15-40 4-3 → 4-4 V. Vlad Cornea / Kolar 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 S. Hazawa / Shimizu 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 V. Vlad Cornea / Kolar 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 2-2 → 2-3 S. Hazawa / Shimizu 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 1-2 → 2-2 V. Vlad Cornea / Kolar 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-2 → 1-2 S. Hazawa / Shimizu 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 0-1 → 0-2 V. Vlad Cornea / Kolar 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 S. Hazawa / Shimizu 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 5-4 → 6-4 V. Vlad Cornea / Kolar 15-30 30-30 40-30 40-40 df 4-4 → 5-4 S. Hazawa / Shimizu 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 V. Vlad Cornea / Kolar 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-3 → 3-4 S. Hazawa / Shimizu 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-3 → 3-3 V. Vlad Cornea / Kolar 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 S. Hazawa / Shimizu 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 V. Vlad Cornea / Kolar 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 S. Hazawa / Shimizu 0-15 15-15 15-30 15-40 df 1-0 → 1-1 V. Vlad Cornea / Kolar 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 0-0 → 1-0

4. Rinky Hijikata / Yu Hsiou Hsu vs Yunseong Chung / Kaichi Uchida



ATP Kobe Rinky Hijikata / Yu Hsiou Hsu Rinky Hijikata / Yu Hsiou Hsu 3 1 Yunseong Chung / Kaichi Uchida Yunseong Chung / Kaichi Uchida 6 6 Vincitore: Chung / Uchida Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Y. Chung / Uchida 0-15 df 0-30 15-30 30-30 1-5 → 1-6 R. Hijikata / Hsiou Hsu 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-5 → 1-5 Y. Chung / Uchida 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-4 → 0-5 R. Hijikata / Hsiou Hsu 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 0-3 → 0-4 Y. Chung / Uchida 30-0 0-2 → 0-3 R. Hijikata / Hsiou Hsu 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Y. Chung / Uchida 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 R. Hijikata / Hsiou Hsu 15-0 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 Y. Chung / Uchida 15-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 R. Hijikata / Hsiou Hsu 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 3-4 Y. Chung / Uchida 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 R. Hijikata / Hsiou Hsu 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 3-1 → 3-2 Y. Chung / Uchida 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 R. Hijikata / Hsiou Hsu 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-1 → 2-1 Y. Chung / Uchida 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 R. Hijikata / Hsiou Hsu 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 0-0 → 1-0

COURT C – Ora italiana: 02:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Frederico Ferreira Silva vs [3] Rinky Hijikata



ATP Kobe Frederico Ferreira Silva Frederico Ferreira Silva 6 6 Rinky Hijikata [3] Rinky Hijikata [3] 4 2 Vincitore: Ferreira Silva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 F. Ferreira Silva 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 5-2 → 6-2 R. Hijikata 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-1 → 5-2 F. Ferreira Silva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 5-1 R. Hijikata 15-0 30-0 40-0 4-0 → 4-1 F. Ferreira Silva 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 R. Hijikata 0-15 df 0-30 15-30 15-40 2-0 → 3-0 F. Ferreira Silva 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 2-0 R. Hijikata 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 F. Ferreira Silva 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 R. Hijikata 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 F. Ferreira Silva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 R. Hijikata 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 4-2 → 4-3 F. Ferreira Silva 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 R. Hijikata 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-1 → 3-2 F. Ferreira Silva 15-0 30-0 ace 40-0 2-1 → 3-1 R. Hijikata 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 F. Ferreira Silva 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 R. Hijikata 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

2. [PR] Rio Noguchi / Yuichi Sugita vs Marc Polmans / Jason Taylor



ATP Kobe Rio Noguchi / Yuichi Sugita Rio Noguchi / Yuichi Sugita 2 3 Marc Polmans / Jason Taylor Marc Polmans / Jason Taylor 6 6 Vincitore: Polmans / Taylor Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 M. Polmans / Taylor 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 3-6 R. Noguchi / Sugita 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 M. Polmans / Taylor 15-0 30-0 ace 40-0 2-4 → 2-5 R. Noguchi / Sugita 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-4 → 2-4 M. Polmans / Taylor 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-3 → 1-4 R. Noguchi / Sugita 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 1-3 M. Polmans / Taylor 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 R. Noguchi / Sugita 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 0-1 → 1-1 M. Polmans / Taylor 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 R. Noguchi / Sugita 0-15 0-30 0-40 2-5 → 2-6 M. Polmans / Taylor 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 R. Noguchi / Sugita 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 M. Polmans / Taylor 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 R. Noguchi / Sugita 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 M. Polmans / Taylor 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 R. Noguchi / Sugita 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 0-1 → 1-1 M. Polmans / Taylor 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

3. [3] Andrew Harris / John-Patrick Smith vs [Alt] Francis Casey Alcantara / Nam Hoang Ly (non prima ore: 05:45)



Il match deve ancora iniziare