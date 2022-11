Serie A1 maschile – quinta giornata: Ct Palermo e Tc Sinalunga Siena già promossi ai play off scudetto

Con il campionato femminile fermo per una domenica (la quinta giornata è stata giocata lo scorso 6 novembre), la quinta giornata della Serie A1 maschile 2022 ha già promosso ai play-off Ct Palermo e TC Sinaluga Siena. Anche quest’anno il sito www.federtennis.it propone il live score di tutte le partite per consentire agli appassionati di seguire in tempo reale tutti gli incontri, mentre SuperTennix, la piattaforma streaming della Federazione Italiana Tennis, trasmette in diretta due sfide (tra campionato maschile e femminile).

La sfida al vertice del Girone 1 se l’è aggiudicata il Park Genova di Gianluca Mager ed Alessandro Giannessi che in terra ligure ha battuto il CT Vela Messina (Fausto e Giorgio Tabacco, Federico Cinà), finalista nella scorsa edizione, che giovedì aveva recuperato la sfida con Prato della quarta giornata imponendosi per 4-2 e riagganciando così momentaneamente in vetta i liguri. Con questa vittoria il Park Genova ha ipotecato il passaggio ai play-off anche se ancora manca la certezza matematica. Nell’altra sfida il neo promosso TC Prato di Federico Iannaccone e Filip Horansky ha finalmente conquistato il primo punto in campionato pareggiando in casa 3-3 con lo Sporting Club Sassuolo di Enrico Dalla Valle e Federico Bondioli.

Quinto risultato utile consecutivo per la matricola CT Palermo (Salvatore Caruso, Gabriele Piraino e Omar Giacalone). In testa al Girone 2, è già qualificato ai play-off. I siciliani sono una delle due formazioni imbattute in campionato (l’altra è il Sinaluga Siena) e hanno sconfitto per 6-0 i campioni in carica del New Tennis Torre del Greco (Raul Brancaccio, Lorenzo Giustino). Nell’altro match il TC Pistoia di Matteo Viola e del ceco Lukas Rosol, semifinalista nel 2021, ha sconfitto in terra ligure per 6-0 il TC Genova 1893, orfano del Next Gen Matteo Arnaldi. I toscani sono saliti così al secondo posto scavalcando i campani.

Nel Girone 3 il TC Sinalunga, matricola terribile del campionato e nettamente al comando (i toscani sono una delle sole due formazioni imbattute in campionato: l’altra è CT Palermo), poteva accontentarsi anche di un pareggio per assicurarsi il pass play-off. Invece i toscani, nonostante un Matteo Gigante infortunato, sono andati a vincere per 4-2 sui campi dell’altra neo-promossa Canottieri Casale. Nell’altra sfida il TC Parioli Roma di Flavio Cobolli e del bosniaco Mirza Basic si è portato in seconda posizione in classifica grazie alla vittoria casalinga per 5-1 sul TC Crema di Samuel Vincent Ruggeri e Andrey Golubev.

Estremamente incerta, infine, la situazione nel Girone 4 dove lo Junior Perugia del Next Gen Francesco Passaro e di Gian Marco Moroni, al comando della classifica, ha perso per 4-2 sui campi del TC Rungg Sudtirol, semifinalista nella passata edizione, che ha così agganciato gli umbri in testa con una sfida da recuperare. Nell’altro match il Selva Alta Vigevano di Roberto Marcora e Stefano Napolitano – che giovedì aveva recuperato la sfida con il TC Italia della seconda giornata imponendosi in casa per 4-2 – ha affrontato di nuovo Forte dei Marmi, stavolta in trasferta, ed è finita in parità. Ora lombardi e toscani sono appaiati al secondo posto ma questi ultimi hanno una partita in meno.

Risultati della 5ª giornata – domenica 13 novembre

GIRONE 1

Park Genova – CT Vela 5-1

Kimmer Coppejans (P) b. Giorgio Tabacco (V) 62 62

Alessandro Giannessi (P) b. Fausto Tabacco (V) 62 61

Luigi Sorrentino (P) b. Federico Cinà (V) 62 64

Gian Luca Mager (P) b. Maxime Janvier (V) 67(5) 76(7) 61

Alessandro Giannessi/Kimmer Coppejans (P) b. Maxime Janvier/Federico Cinà (V) 2-2 rit.

Fausto Tabacco/Giorgio Tabacco (V) b. Alessandro Ceppellini/Luigi Sorrentino 1-2 rit.

TC Prato – Sporting Club Sassuolo 3-3

Niccolò Baroni (P) c. Federico Bondioli (S) 62 61

Enrico Dalla Valle (S) b. Nicolas Edgar Carlo Parizzia (P) 64 64

Federico Iannaccone (P) b. Mattia Rissi (S) 61 63

Filip Horansky (P) b. Daniel Masur (S) 61 62

Giulio Mazzoli/Daniel Masur (S) b. Filip Horansky/Niccolò Baroni (P) 63 36 10-7

Enrico Dalla Valle/Federico Bondioli (S) b. Federico Iannaccone/Fabrizio Andaloro (P) 63 76(1)

Recupero 4ª giornata

CT Vela – TC Prato 4-2 (giocata giovedì 10 novembre)

Classifica

11 (5) Park Tennis Club Genova

8 (5) CT Vela Messina

6 (5) Sporting Club Sassuolo

1 (5) TC Prato

GIRONE 2

CT Palermo – New Tennis Torre del Greco 6-0

Salvatore Caruso (P) b. Salvatore Marigliano (N) 60 61

Gabriele Piraino (P) b. Raffaele Barba (N) 60 63

Albert Ramos Vinolas (P) b. Giovanni Cozzolino (N) 63 61

Omar Giacalone (P) b. Salvatore Tartaglione (N) 62 60

Gabriele Piraino/Francesco Mineo Mineo (P) b. Filippo Palumbo/Antonio Marigliano (N) 60 63

Pietro Marino/Omar Giacalone (P) b. Raffaele Barba/Giovanni Cozzolino (N) 64 64

TC Genova – TC Pistoia 0-6

Leonardo Rossi (P) b. Curzio Manucci (G) 61 62

Matteo Viola (P) b. Francesco Picco (G) 67(5) 76(4) 60

Lorenzo Vateroni (P) b. Davide Spinetta (G) 62 61

Lukas Rosol (P) b. Gianluca Cadenasso (G) 63 64

Matteo Trevisan/Tommaso Brunetti (P) b. Curzio Manucci/Davide Spinetta (G) 62 61

Leonardo Rossi/Jacopo Landini (P) b. Gianluca Cadenasso/Francesco Picco (G) 64 16 10-8

Classifica

13 (5) CT Palermo

8 (5) TC Pistoia ASD Vannucci Piante

6 (5) New Tennis Torre del Greco

1 (5) TC Genova 1893

GIRONE 3

TC Parioli – TC Crema 5-1

Mirza Basic (P) b. Lorenzo Bresciani (C) 63 62

Pietro Rondoni (P) b. Andrey Golubev (C) 63 62

Adrian Ungur (C) b. Matteo Fago (P) 60 64

Flavio Cobolli (P) b. Samuel Vincent Ruggeri (C) 67(2) 61 3-0 rit

Flavio Cobolli/Mirza Basic (P) b. Andrey Golubev/Leonardo Cattaneo (C) 46 61 10-7

Pietro Rondoni/Gianmarco Gandolfi (P) b. Adrian Ungur/Lorenzo Bresciani (C) 63 62

Canottieri Casale – TC Sinalunga 2-4

Marcello Serafini (S) b. Alessio Demichelis (C) 75 76(3)

Oriol Roca Batalla (S) b. Facundo Juarez (C) 46 76(10) 62

Dalibor Svrcina (C) b. Matteo Gigante (S) 0-0 rit.

Gregorio Biondolillo (C) b. Luca Vanni (S) 76(7) 76(5)

Oriol Roca Batalla/Marcello Serafini (S) b. Alessio Demichelis/Facundo Juarez (C) 63 64

Daniele Bracciali/Amedeo Malfatti (S) b. Gregorio Biondolillo/Dalibor Svrcina (C) 16 75 12-10

Classifica

13 (5) TC Sinalunga Siena

7 (5) TC Parioli Roma

5 (5) TC Crema

2 (5) Società Canottieri Casale Monferrato

GIRONE 4

TC Italia – Selva Alta 3-3

Roberto Marcora (S) b. Lorenzo Carboni (I) 62 75

Filippo Baldi (S) b. Inigo Cervantes (I) 36 76(1) 63

Walter Trusendi (I) b. Antoine Benjamin Hoang (S) 61 46 76(4)

Marco Furlanetto (I) b. Simone Camposeo (S) 62 61

Antoine Benjamin Hoang/Davide Dadda (S) b. Lorenzo Carboni/Marco Furlanetto (I) 26 61 15-13

Walter Trusendi/Matteo Marrai (I) b. Stefano Napolitano/Filippo Baldi (I) 64 67(7) 10-7

TC Rungg – Junior Perugia 4-2

Tomas Gerini (P) b. Horst Rieder (R) 61 67(2) 62

Elmar Ejupovic (R) b. Gian Marco Moroni (P) 62 64

Maximilian Figl (R) b. Gilberto Casucci (P) 64 64

Federico Gaio (R) b. Francesco Passaro (P) 76(2) 63

Gian Marco Moroni/Gilberto Casucci (p) b. Maximilian Figl/Georg Winkler (R) 62 60

Federico Gaio/Marco Bortolotti (R) b. Francesco Passaro/Andrea Ribaldi Militi (P) 64 76(4)

Recupero 2ª giornata

Selva Alta – TC Italia 4-2 (giocata giovedì 10 novembre)

Classifica

7 (4) TC Rungg Sudtirol *

7 (5) Junior Perugia

5 (4) TC Italia Forte dei Marmi *

5 (5) Selva Alta Vigevano

(*una partita in meno per TC Rungg e TC Italia: il recupero il 17 novembre)