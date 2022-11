Nick Kyrgios è arrivato ieri sera dal Messico: “Se non fossi in coppia con Thanasi non sarei qui, sono onesto“ (Video)

Nick Kyrgios è atterrato a Torino solo domenica sera, direttamente da Città del Messico dove aveva disputato un incontro di esibizione, e il suo debutto alle ATP Finals è avvenuto oggi pomeriggio al fianco di Thanasi Kokkinakis. Gli Special K non erano lontani dal ritmo di Wesley Koolhof e Neal Skupski, la prima testa di serie alle Finals.

Koolhof e Skupski hanno vinto però per 6-7(3), 6-4, 10-5, con la chiave del match che è stato il servizio a partire dal secondo set. Infatti hanno perso solo sei punti sul proprio servizio fino alla fine ed hanno punito Kyrgios e Kokkinakis per iniziare il torneo nel miglior modo possibile.

Dichiara in conferenza stampa Nick: “Non penso di essere un modello.Siamo davvero dei pessimi modelli per lo sport. Nessuno ama guardarci giocare. Non siamo i preferiti della gente. Credo che la vostra affermazione non sia corretta. Non ho visto molta gente a guardarci giocare.

E’ stata un’esperienza entusiasmante e non immaginavamo di poterci giocare le Finals. Abbiamo sempre pensato di poter fare delle cose buone insieme e siamo arrivati alle Finals giocando sei o sette tornei. La fatica che noi australiani facciamo nel Tour è ampiamente sottovalutata: siamo stati in viaggio praticamente tutto l’anno e si fa fatica a giocare sia in singolare che in doppio. La gente mi dice che è il mio mastiere, ma i sacrifici che facciamo sono notevoli. Se non fossi in coppia con Thanasi non sarei qui, sono onesto.

Per noi australiani le condizioni di viaggio non sono ideali e il tragitto da percorrere per ogni torneo è notevole. Abbiamo solo un paio di mesi a casa all’anno, mentre tutti gli altri hanno sei mesi. I miei livelli di energia sono piuttosto bassi. Non mi dispiacerebbe vedere cosa riusciamo a fare qui, ma non nego di aver voglia di tornare a casa”.