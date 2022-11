Ben Shelton wild card per il tabellone principale degli Australian Open 2023 (Video)

Ben Shelton è un tennista che sta facendo bene nella parte finale di questa stagione nel circuito challenger e sta sfruttando al massimo la sua enorme fiducia per raccogliere vittorie e punti preziosi.

Dopo la vittoria della scorsa settimana a Charlottesville, ha allungato la sua striscia di vittorie a Knoxville, battendo Eubanks in finale per la seconda settimana consecutiva. Ora è classificato al 108° posto ATP e, con questo risultato, il tennista ventenne si è assicurato di ricevere l’invito per il tabellone principale all’Australian Open 2023 riservato dall’USTA ai tennisti che si sono distinti maggioramente durante alcuni dei tornei di questa parte della stagione del tour nordamericano.