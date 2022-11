Nuovo “show” di Paire in Giappone (video)

Benoit Paire in alcune recenti interviste ha parlato a cuore aperto dei suoi ultimi tre anni, molto molto difficili. La tempesta della pandemia l’ha completamente svuotato, nessuna voglia di competere e viaggiare. Quindi ha rivelato di essere in terapia, per ritrovare il focus su se stesso e abbandonare anche l’alcool, del quale stava diventando dipendente. Ha addirittura detto di recente di sentire che il suo miglior tennis fosse non così lontano, sognando un rientro tra i migliori del mondo (è stato top20 alcuni anni fa). Il talento non gli manca davvero, ma l’autocontrollo totalmente… Ennesima dimostrazione lo “show” durante un match disputato in Giappone. Il francese è impegnato al Matsuyama Challenger, a caccia finalmente di buoni risultati, visto il suo crollo (a 33 anni) alla posizione n. 179 nella classifica mondiale. In questa stagione il suo record sul circuito ATP è terribile: 4 vittorie e 22 sconfitte.

Nel corso del suo match contro l’australiano Danw Sweeny, dopo aver perso un punto nel primo set, ha iniziato a gridare, a recriminare l’essere andato in Giappone, esternando una serie di insulti. “La tua fottuta madre!” ha gridato. Di fronte a questa reazione, l’arbitro di sedia gli ha chiesto per favore di calmarsi. Niente.

Al punto successivo, il francese è andato fuori controllo. Dopo il servizio di Sweeny, Paire ha fallito la risposta e ha sbottato tutta la sua frustrazione: “Perché sono venuto in Giappone? Spiegamelo”. “Fantastico, super. Questo torneo è fantastico”, ha urlato con auto ironia. Ha continuato anche al cambio di campo: “Vai al m… Il grande *****”. E ha insistito: “Ma perché vengo in Giappone? Perché????” riferendosi anche all’arbitro, totalmente estraneo alla sua furia incontrollata.

Paire alla fine è riuscito a ribaltare la partita e battere Sweeny 4-6, 6-4, 7-5, fino al ritiro, per infortunio, contro il taiwanese Yu Hsiou Hsu sul punteggio di 6-4 2-1.

A conclusione della sua burrascosa esibizione in Giappone, con un post sul suo Instagram, ha annunciato la fine della sua stagione: “Questo non è stato sicuramente il mio anno!! Ho corso il rischio di venire in Giappone sapendo di avere problemi fisici e ieri dopo la partita ho sentito di nuovo un fortissimo dolore al polso… volevo provare a giocare, ma alla fine il dolore era troppo… ho raggiunto molte cose positive in queste ultime settimane… Quando sono fisicamente in forma e mentalmente motivato, mi sento come se potessi davvero fare di nuovo grandi cose. Ho intenzione di prepararmi bene per tornare a una classifica adeguata nella stagione 2023 e giocare i tornei che mi fanno sognare!! Ho imparato molto quest’anno… Non posso fare a meno di aspettare il 2023. GRAZIE per avermi supportato nei momenti difficili, ora spero solo di vivere momenti positivi insieme!”.

Chissà se mai Paire riuscirà a ritrovare il filo del suo gioco e della sua testa…