United Cup: Sorteggiati i Gruppi. Si parte il prossimo 29 dicembre. L’Italia giocherà a Brisbane. Non ci saranno Djokovic, Alcaraz e Sinner

Giovedì è stato annunciato il sorteggio della nuovissima United Cup, che riunirà alcuni dei migliori giocatori del circuito ATP e WTA in Australia dal prossimo 29 dicembre. Rafael Nadal e Iga Swiatek sono confermati al torneo.

Sono già note 16 delle 18 squadre che parteciperanno alla United Cup, l’evento misto che darà il via alla stagione 2023 e che si svolgerà dal 29 dicembre all’8 gennaio. La rosa è quasi tutta confermata, con due squadre ancora da annunciare in base alla classifica del 21 novembre: una per la classifica maschile e l’altra per la combinata.

Grecia, Polonia, Stati Uniti, Spagna, Italia, Francia, Australia, Croazia, Svizzera, Germania, Brasile, Belgio, Repubblica Ceca, Gran Bretagna, Argentina e Norvegia sono le nazioni presenti, con le assenze di rilievo di Felix Auger-Aliassime e Denis Shapovalov dal Canada, Ons Jabeur dalla Tunisia, Novak Djokovic dalla Serbia ed Elena Rybakina dal Kazakistan.

Anche tra i paesi presenti ci sono diverse assenze di rilievo, come Carlos Alcaraz, Coco Gauff, Roberto Bautista Agut, Jannik Sinner, Garbiñe Muguruza, Marin Cilic, Barbora Krejcikova, Karolina Pliskova ed Emma Raducanu.

Gruppo A (a Perth): Grecia, Belgio e 6 ATP

Gruppo B (a Brisbane): Polonia, Svizzera e Combined 6

Gruppo C (a Sydney): Stati Uniti, Germania e Repubblica Ceca

Gruppo D (a Sydney): Spagna, Australia e Gran Bretagna

Gruppo E (a Brisbane): ITALIA, Brasile e Norvegia

Gruppo F (a Perth): Francia, Croazia e Argentina

Le squadre partecipanti