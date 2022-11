Netflix sta pensando di trasmettere le partite di tennis in diretta

È una notizia che potrebbe cambiare completamente il modo in cui oggi consumiamo lo sport e, in particolare, il tennis. Netflix sta studiando l’ingresso in vari mercati sportivi, in particolare quello del tennis, aprendo la possibilità di trasmettere in diretta le partite dei circuiti ATP e WTA.

La piattaforma di streaming ha già avanzato proposte per altri sport, come il surf, ma non ha ancora avanzato proposte specifiche per il tennis, anche se esiste la possibilità di farlo per il circuito ATP in alcuni mercati europei e per il circuito WTA in tutto il mondo.

Ricordiamo che Netflix farà presto debuttare una serie che seguirà i migliori tennisti del mondo durante tutto l’anno, in modo simile a quanto avviene, per esempio, nella Formula 1.