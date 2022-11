Rune, mentalità da campione e necessità di vincere

“È molto in forte fisicamente, ha un ottimo rovescio. Sta migliorando continuamente. Rune è un giocatore molto completo per essere un diciannovenne. Ma la cosa più notevole è come riesca ad essere presente mentalmente sotto tanta pressione”. Parola e musica di Novak Djokovic, a caldo, nella press conference post sconfitta a Bercy, parlando ovviamente del suo giovane avversario, Holger Rune, nuovo campione al 1000 di Bercy, nuovo top10, nuova stella del firmamento internazionale. Una visione lucida quella di “Nole”, degna di un grande campione che rende merito al suo giovane avversario, uno contro il quale dovrà fare i conti nei suoi ultimi anni sul tour Pro. Uno che ha le carte in regola per diventare tra i più forti della sua generazione e vincere tanto.

Vincere. Questa credo sia la parola chiave che descrive alla perfezione la storia e personalità di Holger Rune. Lui non è competitivo, vive letteralmente per la competizione. La parola “giocare” non si addice molto al suo modo di intendere il tennis. Il tennis per lui non è mai stato un gioco, nemmeno a 7 anni. Il tennis è uno sport che adora, un mezzo attraverso cui affermare la sua fame di successo, di primeggiare. Rune ha giocato fin da piccolissimo con la mentalità di chi vuole soltanto la vittoria, arrivando quasi sempre a centrare l’obiettivo. Ha vinto in tutte le categorie. In patria era così forte che non c’erano più avversari contro cui lottare. Per spiegare meglio chi sia Holger Rune, sono perfetti alcuni stralci di un’intervista rilasciata poco prima delle NextGen Finals dello scorso anno da sua madre, presenza fissa nel suo angolo, mentore e testimone di una crescita incredibile. Ma assai attesa. Non sono le parole esatte, ma questo è il senso delle sue parole, un racconto di chi sia questo ragazzo così forte e vincente.

“Da piccolissimo ha scelto in modo consapevole di giocare a tennis” racconta la madre. “Abbiamo portato Holger a praticare vari sport, ma lui ha scelto il tennis perché era uno sport individuale, e lui voleva fortemente affermarsi, essere il migliore. Quando all’età di 6-7 anni veniva invitato ai compleanni dai suoi amici di scuola o di famiglia, faceva di tutto per non andarci perché a suo modo di vedere era del tempo perso all’allenamento, lui desiderava soltanto andare al club a giocare. Pensavamo fosse un amore forte ma passeggero, magari poi si sarebbe interessato di altro. Niente, non c’è stato modo allontanarlo dal tennis. Abbiamo cercato di fargli capire in tutti modi i rischi di una carriera nel tennis, del preferirla allo studio, ma non c’è stato verso. Lui giocava, e soltanto giocava. Ad un certo punto era così forte in patria che non c’erano più avversari al livello, abbiamo iniziato a girare e giocava contro ragazzi più grandi allo stesso livello. Vinceva. Abbiamo girato per tornei e strutture di alto livello, lui in quel contesto era felice, soprattutto quando c’erano le partite.”

Un agonista. Un lottatore, uno che che scende in campo per vincere. Non tanto per giocare, ma per vincere. L’aver vinto tanto lo aiuta certamente oggi nel sentirsi adeguato a continuare a vincere. Gli conferisce quella autostima e determinazione di potercela fare sempre e comunque, anche se sei sotto di un break contro il più forte dell’era moderna, Mr. Novak Djokovic. Un torneo stravinto, un pizzico di fortuna nell’aver trovato Alcaraz k.o., ma quando alzi il tuo primo M1000 a 19 anni battendo 5 top10 (record storico, mai successo prima), beh, qua siamo di fronte alla semplice certificazione di un talento epocale che alza il “primo di tanti”.

Del tennis di Rune avremo modo di parlarne da qua e i prossimi 15 anni. Di sicuro Holger quest’anno ha fatto un salto in avanti mostruoso nella continuità di prestazione. Ha alzato il livello nei colpi di inizio gioco, col diritto sbaglia di meno e trova grande profondità. L’anno scorso ho avuto modo di vederlo in varie sessioni di allenamento mattutine alla NextGen Finals vs. Alcaraz. Quando Carlos alzava i ritmi a tutta, Holger non gli stava dietro, dopo 3-4 palle andava in affanno anche nel palleggio, e tendeva a sbagliare di brutto perché usciva dallo scambio tirando la classica pallata. Dopo solo un anno, tutto questo è cambiato. Riesce a difendersi meglio e trova appoggi eccezionali per dare equilibrio a colpi molto pesanti e precisi. Esteticamente è quello che è, un tennista non così fluido e “bello” come stile, ma l’efficacia del suo tennis è micidiale. Con una base atletica costruita in modo impeccabile, e quella testa a sorreggere colpi sempre più affinati e continui, Holger Rune è destinato ad essere uno dei migliori del mondo per molti anni a venire. Lui voleva fortemente essere qua, tra i migliori, ma questo non gli basta. È solo l’inizio.

Ne ha parlato anche Mouratoglou ieri, che ne ha seguito da tempo la crescita (anche se non in prima persona, del resto ormai il coach francese è “onnipresente”…). “Il prima cosa che ha imparato negli ultimi mesi è il controllare le sue emozioni, questo è stato davvero importante. È ciò che gli ha permesso di poter vincere la partita di oggi. Perché è stato molto vicino a poterlo perderla. Nonostante abbia perso il servizio nel primo set, non ha perso la calma, non si è fatto prendere dal panico o cose del genere. È rimasto concentrato”.

Rune ha testa e lucidità per perseguire un piano tattico al massimo efficace. iIl suo tennis è stato costruito per essere efficace. Continua il coach francese: “Giocare una finale contro Novak Djokovic è probabilmente la sfida più difficile che puoi affrontare nel mondo del tennis. L’unico modo per affrontare un impegno come questo è delineare molto chiaramente un piano di gioco e poi, ovviamente, avere un grande controllo delle emozioni. Holger è stato in grado di trovare risposte quasi ogni volta. È per quello che ha vinto. Non è possibile insegnare come battere Novak Djokovic. Devi avere qualcosa di speciale, qualcosa in più, e Holger sicuramente lo ha. La sua capacità mentale è ciò che ha attirato di più la mia attenzione quando è arrivato nella mia accademia all’età di 14 anni. Non tanto con i suoi colpi, non si è distinto per nessun colpo in particolare. Ma la sua mentalità, la sua determinazione ferrea, la sua autostima, questo è ciò che mi ha davvero colpito di Holger. Ha sempre avuto una mentalità da campione, una personalità che colpisce ed è proprio questo che lo contraddistingue. È felice di essere vincente, un nuovo top10, ma questo per lui è solo l’inizio, desidera altro e ci arriverà”.

Esattamente la considerazione in apertura di questo commento. Non un colpo in particolare, quel che spicca è la mentalità. Determinazione, autostima, certezza di aver i mezzi per farcela e dare tutto per arrivare all’obiettivo. Questo il “winner” di Holger Rune. Tutti gli altri sono avvisati.

Marco Mazzoni