WTA Finals – Fort Worth: Aryna Sabalenka elimina Iga Swiatek. Sarà finale contro Caroline Garcia (Video)

Aryna Sabalenka, 24 anni, ha ottenuto questa notte una delle più grandi vittorie della sua carriera per qualificarsi alla finale delle WTA Finals, a Fort Worth, dove affronterà Caroline Garcia in una finale che ‘offrirà’ il titolo più prestigioso della carriera in singolare a una delle due (entrambe sono campionesse del Grande Slam in doppio).

La bielorussa, numero sette del mondo, ha compiuto la rara impresa di battere la polacca Iga Swiatek, indiscussa numero uno del mondo e protagonista di una delle migliori stagioni del 21° secolo nel circuito femminile, per 6-2, 2-6, 6-1, in un match in cui non solo ha servito e risposto meglio della sua avversaria, ma ha anche commesso – molto sorprendentemente – meno errori non forzati!

La finale di lunedì sarà il quinto incontro tra Garcia e Sabalenka e i testa a testa sono in parità (2-2).

Cinque anni dopo, Caroline Garcia è tornata alle semifinali delle WTA Finals. Questa volta la francese, ora numero sei del mondo, non si è lasciata sfuggire la finale e ha battuto nettamente Maria Sakkari (5ª) nella prima semifinale di Fort Worth, Texas, USA.

La francese ha impiegato solo 1h16 per trionfare con un netto 6-3 6-2, utilizzando il suo tennis aggressivo per superare la greca, che aveva raggiunto le ‘semifinali’ con una fase a gironi perfetta. Questo non è bastato per mettere in difficoltà Garcia, che è stata brekkata solo una volta – e nel bel mezzo di due break – rendendo semplice un match che aveva tutte le carte in regola per essere complicato.

Il programma delle Finali

WTA Finals Stadium Court – ore 00:30

(1) Barbora Krejcikova / (1) Katerina Siniakova vs (4) Veronika Kudermetova / (4) Elise Mertens Inizio 00:30

(7) Aryna Sabalenka vs (6) Caroline Garcia Non prima 03:00

WTA Finals – Fort Worth – Semifinali, cemento

