Ranking ATP: Lotta a tre per il primo posto alla fine dell’anno

Con la fine della sua avventura a Parigi-Bercy nei quarti di finale e con l’annuncio del suo ritiro dalle ATP Finals, c’è la possibilità che Carlos Alcaraz non finisca la stagione come numero uno del mondo. I suoi avversari diretti in questa lotta sono Rafael Nadal, che ha perso al secondo turno a Parigi, e Stefanos Tsitsipas, che ha raggiunto la semifinale del torneo francese. Dopo il ritiro dell’attuale numero uno del mondo, lo spagnolo e il greco potranno rubare il primo posto ad Alcaraz, solo se:

Nadal vinca le finali ATP

Nadal raggiunge la finale delle ATP Finals con un record di 3-0 nella fase a gironi

Tsitsipas vince le ATP Finals con un record di 3-0 nella fase a gironi

Se Stefanos e Rafa dovessero incontrarsi nella finale delle ATP Finals con un record di 3-0 nella fase a gironi e battesse lo spagnolo, Tsitsipas arriverebbe primo, Nadal secondo e Alcaraz terzo.