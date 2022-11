WTA Finals 2022 – Fort Worth: I risultati con il dettaglio del Day 6. Caroline Garcia completa il quadro delle semifinali

Ci sono voluti sudore e lacrime per la francese Caroline Garcia per raggiungere le semifinali delle WTA Finals cinque anni dopo. In una partita tremenda e sofferta, Garcia ha sconfitto la russa Daria Kasatkina nell’ultima partita del round robin. La francese ha vinto 4-6, 6-1, 7-6(5) in 2 ore e 27 minuti, dimostrando di avere più coraggio della russa, anche se Kasatkina, fedele al suo stile, ha tenuto il campo il più possibile e ha giocato sui nervi di Caroline. Alla fine, la francese ha imposto la sua maggiore velocità di palla e la sua aggressività sulla Dickies Arena per raggiungere le semifinali dove affronterà la greca Maria Sakkari in cerca di un posto nella finale del WTA Tournament.

