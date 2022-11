WTA Finals 2022 – Fort Worth: I risultati con il dettaglio del Day 6. Caroline Garcia completa il quadro delle semifinali. Iga Swiatek perfetta (Video)

Ci sono voluti sudore e lacrime per la francese Caroline Garcia per raggiungere le semifinali delle WTA Finals cinque anni dopo. In una partita tremenda e sofferta, Garcia ha sconfitto la russa Daria Kasatkina nell’ultima partita del round robin. La francese ha vinto 4-6, 6-1, 7-6(5) in 2 ore e 27 minuti, dimostrando di avere più coraggio della russa, anche se Kasatkina, fedele al suo stile, ha tenuto il campo il più possibile e ha giocato sui nervi di Caroline. Alla fine, la francese ha imposto la sua maggiore velocità di palla e la sua aggressività sulla Dickies Arena per raggiungere le semifinali dove affronterà la greca Maria Sakkari in cerca di un posto nella finale del WTA Tournament.

Con la qualificazione già assicurata, Iga Swiatek è stata inarrestabile e ha prodotto un’altra esibizione mozzafiato alle WTA Finals.

In Texas, la numero uno del mondo non ha dato scampo alla già eliminata Coco Gauff con una vittoria per 6-3, 6-0 in soli 70 minuti.

Come si evince dal risultato, la partita è stata dominata da Iga, con l’unico momento di difficoltà per la giocatrice polacca nel primo set, quando ha salvato due palle break sullo 0-1.

Da quel momento in poi, la 18enne, che lascia le WTA Finals con tre sconfitte in altrettanti incontri nella fase a gironi, non ha avuto più scampo.

Swiatek conclude questa fase dell’evento con 3 vittorie su 3 e ora giocherà questo sabato contro Aryna Sabalenka, nella semifinale del torneo.

Cosi le Semifinali

WTA Finals Stadium Court – ore 19:30

Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova vs Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko Inizio 19:30

Caroline Garcia vs Maria Sakkari Non prima 21:30

Iga Swiatek vs Aryna Sabalenka Non prima 01:00

Veronika Kudermetova / Elise Mertens vs Desirae Krawczyk / Demi Schuurs

WTA Finals – Fort Worth – 6° Giornata, cemento

WTA Finals Stadium Court – ore 19:30

(5) Lyudmyla Kichenok / (5) Jelena Ostapenko vs (7) Anna Danilina / (7) Beatriz Haddad Maia Inizio 19:30



WTA Wta Finals Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko [5] Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko [5] 6 6 1 Anna Danilina / Beatriz Haddad Maia [7] Anna Danilina / Beatriz Haddad Maia [7] 7 4 8 Vincitori: L. Kichenok / J. Ostapenko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-8 Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 5-4 → 6-4 Anna Danilina / Beatriz Haddad Maia 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 5-3 → 5-4 Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-2 → 5-3 Anna Danilina / Beatriz Haddad Maia 15-0 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko 15-0 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-2 → 4-2 Anna Danilina / Beatriz Haddad Maia 0-15 0-30 df 0-40 2-2 → 3-2 Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-2 → 2-2 Anna Danilina / Beatriz Haddad Maia 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-2 → 1-2 Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Anna Danilina / Beatriz Haddad Maia 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0*-1 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3*-2 3-3* 3*-4 3-4* 3*-5 4-5* 4*-5 4-6* 5*-6 6*-6 7-6* 7*-6 7-7* 7*-8 6-6 → 6-7 Anna Danilina / Beatriz Haddad Maia 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 5-5 → 6-5 Anna Danilina / Beatriz Haddad Maia 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 5-4 → 5-5 Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko 0-15 15-15 30-15 df 40-15 4-4 → 5-4 Anna Danilina / Beatriz Haddad Maia 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Anna Danilina / Beatriz Haddad Maia 15-0 df 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Anna Danilina / Beatriz Haddad Maia 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Anna Danilina / Beatriz Haddad Maia 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

(6) Caroline Garcia vs (8) Daria Kasatkina Non prima 21:30



WTA Wta Finals Caroline Garcia [6] Caroline Garcia [6] 4 6 7 Daria Kasatkina [8] Daria Kasatkina [8] 6 1 6 Vincitore: C. Garcia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-0 0*-1 1*-1 1-2* 2-2* 3-2* 3*-3 4-3* 4*-3 5-3* 5*-4 5-4* 6*-4 df 6-5* 6*-5 6-5* 6-6 → 7-6 Caroline Garcia 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 Daria Kasatkina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 df 5-5 → 5-6 Caroline Garcia 0-15 15-15 df 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Daria Kasatkina 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Caroline Garcia 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-4 → 4-4 Daria Kasatkina 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Caroline Garcia 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 Daria Kasatkina 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 Caroline Garcia 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Daria Kasatkina 15-0 30-0 df 40-0 1-1 → 1-2 Caroline Garcia 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 Daria Kasatkina 0-15 0-30 15-30 df 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Caroline Garcia 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 df 5-1 → 6-1 Daria Kasatkina 0-30 0-40 4-1 → 5-1 Caroline Garcia 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 Daria Kasatkina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Caroline Garcia 15-0 30-0 40-0 df 40-15 1-1 → 2-1 Daria Kasatkina 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Caroline Garcia 15-15 15-30 30-30 40-30 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Daria Kasatkina 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Caroline Garcia 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 Daria Kasatkina 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Caroline Garcia 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 4-3 Daria Kasatkina 0-15 15-15 15-30 df 15-40 3-2 → 4-2 Caroline Garcia 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Daria Kasatkina 30-0 30-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 Caroline Garcia 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Daria Kasatkina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Caroline Garcia 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

(1) Iga Swiatek vs (4) Coco Gauff Non prima 01:00



WTA Wta Finals Iga Swiatek [1] Iga Swiatek [1] 6 6 Coco Gauff [4] Coco Gauff [4] 3 0 Vincitore: I. Swiatek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 Coco Gauff 15-0 15-15 15-30 15-40 5-0 → 6-0 Iga Swiatek 15-0 df 30-0 40-0 4-0 → 5-0 Coco Gauff 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-0 → 4-0 Iga Swiatek 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Coco Gauff 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Iga Swiatek 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Coco Gauff 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-3 → 6-3 Iga Swiatek 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Coco Gauff 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 3-3 → 4-3 Iga Swiatek 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 1-2 → 2-2 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Iga Swiatek 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Coco Gauff 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1

(2) Gabriela Dabrowski / (2) Giuliana Olmos vs (4) Veronika Kudermetova / (4) Elise Mertens



WTA Wta Finals Gabriela Dabrowski / Giuliana Olmos [2] Gabriela Dabrowski / Giuliana Olmos [2] 6 2 Veronika Kudermetova / Elise Mertens [4] Veronika Kudermetova / Elise Mertens [4] 7 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Veronika Kudermetova / Elise Mertens 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 2-6 Gabriela Dabrowski / Giuliana Olmos 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 Veronika Kudermetova / Elise Mertens 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 2-3 → 2-4 Gabriela Dabrowski / Giuliana Olmos 15-0 30-0 40-0 40-15 df df 1-3 → 2-3 Veronika Kudermetova / Elise Mertens 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-2 → 1-3 Gabriela Dabrowski / Giuliana Olmos 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 0-2 → 1-2 Veronika Kudermetova / Elise Mertens 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Gabriela Dabrowski / Giuliana Olmos 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0-1* 0*-2 0-3* 0*-3 1-3* 1*-4 1*-5 2*-5 3-5* 4*-5 4-5* 4*-6 5-6* 5*-6 6-6 → 6-7 Gabriela Dabrowski / Giuliana Olmos 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 5-6 → 6-6 Veronika Kudermetova / Elise Mertens 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 5-5 → 5-6 Gabriela Dabrowski / Giuliana Olmos 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 df 4-5 → 5-5 Veronika Kudermetova / Elise Mertens 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Gabriela Dabrowski / Giuliana Olmos 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Veronika Kudermetova / Elise Mertens 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Gabriela Dabrowski / Giuliana Olmos 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 df 2-3 → 3-3 Veronika Kudermetova / Elise Mertens 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-2 → 2-3 Gabriela Dabrowski / Giuliana Olmos 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 Veronika Kudermetova / Elise Mertens 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Gabriela Dabrowski / Giuliana Olmos 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Veronika Kudermetova / Elise Mertens 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

GRUPPO TRACY AUSTIN

(1) Iga Swiatek 3-0 – 6-0 – 36-13 – Primo Posto

(4) Coco Gauff 0-3 – 0-6 – 19-37

(6) Caroline Garcia 2-1 – 4-3 – 34-32 – Secondo Posto

(8) Daria Kasatkina 1-1 – 3-4 – 31-38

GRUPPO NANCY RICHEY

(2) Ons Jabeur 1-2 – 3-5 – 35-41

(3) Jessica Pegula 0-3 – 1-6 – 32-40

(5) Maria Sakkari 3-0 – 6-0 – 38-23 – Primo Posto

(7) Aryna Sabalenka 2-1 – 4-3 – 36-37 – Secondo Posto

Rosie Casals Group

(1) Katerina Siniakova / Barbora Krejcikova

(3) Coco Gauff / Jessica Pegula

(6) Zhaoxuan Yang / Yifan Xu

(8) Demi Schuurs / Desirae Krawczyk

Pam Shriver Group

(2) Gabriela Dabrowski / Giuliana Olmos

(4) Veronika Kudermetova / Elise Mertens

(5) Jelena Ostapenko / Lyudmyla Kichenok

(7) Beatriz Haddad Maia / Anna Danilina