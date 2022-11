Nadal lancia la sua linea di profumi

Rafa Nadal e sua moglie Mery Perello festeggiano un’altra prima volta. Dopo esser diventati genitori poche settimane fa del piccolo Rafael, adesso lanciano una nuova linea di profumi.

La coppia ha collaborato con la casa francese specializzata in essenze di alta qualità Henry Jacques, selezionando una collezione di fragranze chiamata In All Intimacy. In passato Rafa ha prestato la sua immagine ai brand Tommy Hilfiger e Lanvin, pubblicizzando le loro fragranze; stavolta la nuova linea è a lui intitolata.

I due prodotti Rafael Nadal N°1 e N°2 si ispirano alle acque blu della nativa Maiorca. Lo spagnolo, presentando il prodotto sul magazine Vogue, ha affermato: “Volevo qualcosa di fresco, di pulito, che emanasse un tocco di Mediterraneo. Il primo è un profumo più leggero che include note luminose ed energiche di coriandolo e limone, così come la pianta di artemisia spagnola completata da legno di cedro e pelle. L’altro è più deciso, adatto a momenti personali e privati, con un bouquet in gran parte floreale e una sottile sfumatura di agrumi e fresia”.