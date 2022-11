WTA Finals 2022 – Fort Worth: I risultati con il dettaglio del Day 5. Sakkari e Sabalenka in semifinale. Fuori la Jabeur

Aryna Sabalenka si è qualificata per le semifinali delle WTA Finals! La bielorussa ha superato Jessica Pegula per 6-3, 7-5, ottenendo la seconda vittoria del torneo e conquistando in questo modo le semifinali. Nel secondo incontro che chiudeva il Gruppo Maria Sakkari ha sconfitto facilmente Ons Jabeur in due set.

Aryna sfiderà in semifinale Iga Swiatek. Invece la greca attende una tra Garcia o Kasatkina.

Sabalenka si è dimostrata molto aggressiva contro la Pegula, numero tre del mondo, che non è riuscita ad essere costante come al solito. Questo spiega perché l’americana ha perso il servizio in sei degli undici giochi, senza riuscire a compensare con tre break messi a segno.

WTA Finals – Fort Worth – 5° Giornata, cemento

WTA Wta Finals Yifan Xu / Zhaoxuan Yang [6] Yifan Xu / Zhaoxuan Yang [6] 6 3 Desirae Krawczyk / Demi Schuurs [8] Desirae Krawczyk / Demi Schuurs [8] 7 6 Vincitori: D. Krawczyk / D. Schuurs Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Yifan Xu / Zhaoxuan Yang 15-0 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 Desirae Krawczyk / Demi Schuurs 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 df 40-40 3-4 → 3-5 Yifan Xu / Zhaoxuan Yang 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 Desirae Krawczyk / Demi Schuurs 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 2-3 → 3-3 Yifan Xu / Zhaoxuan Yang 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 2-2 → 2-3 Desirae Krawczyk / Demi Schuurs 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-2 → 2-2 Yifan Xu / Zhaoxuan Yang 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Desirae Krawczyk / Demi Schuurs 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 Yifan Xu / Zhaoxuan Yang 15-0 df 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1-0* 1*-1 1*-2 1-3* 2*-3 df 2*-4 2*-5 2-6* 6-6 → 6-7 Yifan Xu / Zhaoxuan Yang 30-0 40-0 5-6 → 6-6 Desirae Krawczyk / Demi Schuurs 15-0 30-0 df 40-0 5-5 → 5-6 Yifan Xu / Zhaoxuan Yang 15-0 15-15 15-30 df 15-40 5-4 → 5-5 Desirae Krawczyk / Demi Schuurs 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-3 → 5-4 Yifan Xu / Zhaoxuan Yang 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 Desirae Krawczyk / Demi Schuurs 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Yifan Xu / Zhaoxuan Yang 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Desirae Krawczyk / Demi Schuurs 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 3-1 → 3-2 Yifan Xu / Zhaoxuan Yang 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Desirae Krawczyk / Demi Schuurs 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Yifan Xu / Zhaoxuan Yang 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Desirae Krawczyk / Demi Schuurs 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

(6) Yifan Xu/ (6) Zhaoxuan Yangvs (8) Desirae Krawczyk/ (8) Demi Schuurs

(3) Jessica Pegula vs (7) Aryna Sabalenka Non prima 21:30



WTA Wta Finals Jessica Pegula [3] Jessica Pegula [3] 3 5 Aryna Sabalenka [7] Aryna Sabalenka [7] 6 7 Vincitore: A. Sabalenka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Jessica Pegula 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 5-6 → 5-7 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Jessica Pegula 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 15-30 30-30 df 30-40 3-5 → 4-5 Jessica Pegula 15-0 df 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Jessica Pegula 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 Jessica Pegula 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 Jessica Pegula 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Aryna Sabalenka 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Jessica Pegula 0-15 df 0-30 0-40 3-5 → 3-6 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-5 → 3-5 Jessica Pegula 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Jessica Pegula 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 2-3 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Jessica Pegula 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 0-2 Jessica Pegula 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

(2) Ons Jabeur vs (5) Maria Sakkari Non prima 01:00



WTA Wta Finals Ons Jabeur [2] Ons Jabeur [2] 2 3 Maria Sakkari [5] Maria Sakkari [5] 6 6 Vincitore: M. Sakkari Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Maria Sakkari 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 Ons Jabeur 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 Maria Sakkari 15-0 df 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 Ons Jabeur 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Maria Sakkari 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Ons Jabeur 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Maria Sakkari 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Ons Jabeur 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Maria Sakkari 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Ons Jabeur 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-5 → 2-6 Maria Sakkari 0-15 0-30 0-40 1-5 → 2-5 Ons Jabeur 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 1-4 → 1-5 Maria Sakkari 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 1-4 Ons Jabeur 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 Maria Sakkari 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Ons Jabeur 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Maria Sakkari 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

(1) Barbora Krejcikova / (1) Katerina Siniakova vs (3) Coco Gauff / (3) Jessica Pegula



WTA Wta Finals Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova [1] Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova [1] 6 6 Coco Gauff / Jessica Pegula [3] Coco Gauff / Jessica Pegula [3] 2 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Coco Gauff / Jessica Pegula 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-1 → 6-1 Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 5-1 Coco Gauff / Jessica Pegula 15-30 30-30 4-0 → 4-1 Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 4-0 Coco Gauff / Jessica Pegula 0-15 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 1-0 → 2-0 Coco Gauff / Jessica Pegula 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 6-2 Coco Gauff / Jessica Pegula 0-15 0-30 15-30 15-40 4-2 → 5-2 Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Coco Gauff / Jessica Pegula 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-1 → 3-1 Coco Gauff / Jessica Pegula 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-1 → 2-1 Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Coco Gauff / Jessica Pegula 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1

GRUPPO TRACY AUSTIN

(1) Iga Swiatek 2-0 – 4-0 – 24-10

(4) Coco Gauff 0-2 – 0-4 – 16-25

(6) Caroline Garcia 1-1 – 2-1 – 17-19

(8) Daria Kasatkina 1-1 – 2-2 – 18-21

GRUPPO NANCY RICHEY

(2) Ons Jabeur 1-2 – 3-5 – 35-41

(3) Jessica Pegula 0-3 – 1-6 – 32-40

(5) Maria Sakkari 3-0 – 6-0 – 38-23 – Primo Posto

(7) Aryna Sabalenka 2-1 – 4-3 – 36-37 – Secondo Posto

Rosie Casals Group

(1) Katerina Siniakova / Barbora Krejcikova

(3) Coco Gauff / Jessica Pegula

(6) Zhaoxuan Yang / Yifan Xu

(8) Demi Schuurs / Desirae Krawczyk

Pam Shriver Group

(2) Gabriela Dabrowski / Giuliana Olmos

(4) Veronika Kudermetova / Elise Mertens

(5) Jelena Ostapenko / Lyudmyla Kichenok

(7) Beatriz Haddad Maia / Anna Danilina