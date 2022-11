Masters 1000 Parigi Bercy: Il programma completo di Giovedì 03 Novembre 2022. per Musetti l’ostacolo Ruud, l’azzurro cerca l’impresa

Dopo la convincente vittoria contro Marin Cilic, Lorenzo Musetti ha sconfitto in due set il georgiano Nikoloz Basilashvili, centrando gli ottavi di finale del torneo di Parigi, ultimo Master 1000 della stagione. L’azzurro ora sogna in grande ma è chiamato all’impresa contro Casper Ruud, numero quattro del mondo, in quello che sarà il primo scontro diretto tra i due tennisti in un main draw atp dopo che il norvegese ha vinto l’unico precedente nelle quali di Roma 2019. Le quote degli esperti premiano il norvegese, dato vincente a 1,65 contro il 2,20 di Musetti. Come riporta agipronews, per il risultato finale è avanti il 2-0 Ruud proposto a 2,50, mentre la vittoria del toscano al tie-break si gioca a 4,75.

Court Central – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Lorenzo Musetti vs [3] Casper Ruud

2. [1] Carlos Alcaraz vs Grigor Dimitrov

3. [9] Taylor Fritz OR [WC] Gilles Simon vs [8] Felix Auger-Aliassime

4. [6] Novak Djokovic vs Karen Khachanov

5. [14] Pablo Carreno Busta OR Denis Shapovalov vs Tommy Paul OR [2] Rafael Nadal (non prima ore: 19:30)

6. [5] Stefanos Tsitsipas vs [Q] Corentin Moutet OR [12] Cameron Norrie (non prima ore: 20:30)

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Alt] Sander Gille / Joran Vliegen vs [8] Ivan Dodig / Austin Krajicek

2. Alex de Minaur vs [16] Frances Tiafoe (non prima ore: 12:30)

3. Holger Rune vs [7] Andrey Rublev

4. [4] Tim Puetz / Michael Venus vs Nicolas Mahut / Edouard Roger-Vasselin (non prima ore: 17:00)

Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Rafael Matos / David Vega Hernandez vs [2] Wesley Koolhof / Neal Skupski

2. Rohan Bopanna / Matwe Middelkoop vs Simone Bolelli / Fabio Fognini

3. [7] Lloyd Glasspool / Harri Heliovaara vs Daniel Evans / John Peers

4. Matthew Ebden / Jamie Murray vs [3] Marcelo Arevalo / Jean-Julien Rojer

5. Kevin Krawietz / Andreas Mies vs [5] Marcel Granollers / Horacio Zeballos