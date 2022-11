La Federazione francese di tennis espelle Moutet a causa degli atteggiamenti scorretti in campo

La Federazione francese di tennis ha perso definitivamente la pazienza con Corentin Moutet. Il tennista 23enne, attualmente numero 64 della classifica ATP, è ancora giovane ma ha già accumulato molte polemiche e l’organismo della federazione si è stancato di essere legata a questa situazione, così ha espulso Moutet.

L’ultimo caso risale al Challenger di Orléans, dove ha dato una pessima immagine in un surreale riscaldamento, prima di arrivare quasi a scontrarsi con Adrian Andreev, per cui la FFT è giunta alla conclusione, secondo L’Équipe, che non aveva senso continuare ad aiutare la carriera di un promettente ex junior.

Di conseguenza, Moutet non potrà più allenarsi nelle strutture della federazione, privandolo del sostegno che riceveva per finanziare la sua carriera. D’ora in poi sarà da solo.