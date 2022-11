Biglietti a prezzi “stracciati” per le WTA Finals

Le immagini con gli spalti deserti alle WTA Finals in corso negli USA non sono affatto un bel biglietto da visita per la massima kermesse organizzata dal tour femminile. Conseguenza diretta, il crollo dei prezzi degli biglietti. Per la sessione odierna, è possibile acquistare un biglietto a soli 6 dollari, come dimostra lo screenshot di un sito di rivendita degli ingressi. Una situazione che dovrebbe far riflettere sulla promozione dell’evento, e probabilmente anche sulla scelta della sede del ricco torneo.