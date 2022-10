Masters 1000 Parigi Bercy: Il programma completo di Martedì 01 Novembre 2022. In quota si rinnova il duello Djokovic-Medvedev

Con il forfait di Matteo Berrettini, ancora out per infortunio, l’Italia puntava su Jannik Sinner per portare a casa l’ultimo Master 1000 della stagione. L’italiano, attuale numero 13 del ranking, partiva tra gli outsider del torneo transalpino, con una sua vittoria offerta a 20 volte, stessa quota di Stefanos Tsitsipas ma l’azzurro è stato subito eliminato dal torneo.

Per i bookie dovrebbe essere ancora lotta a due tra Novak Djokovic, campione in carica, e Danil Medvedev, sconfitto in finale proprio da Nole. Per i bookie avanti il serbo a 2,75 sulla vendetta russa proposta a 5. Leggermente più indietro il numero uno del mondo Carlos Alcaraz, riporta Agipronews, fissato a 7,50 mentre sale a 9 il rientrante Rafael Nadal. Missione quasi impossibile invece per gli altri due azzurri in tabellone, con Lorenzo Musetti, in quota a 100 e Fabio Fognini in quota 200.

Court Central – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. John Isner vs [7] Andrey Rublev

2. [WC] Arthur Rinderknech vs Jack Draper

3. [10] Hubert Hurkacz vs [WC] Adrian Mannarino

4. [6] Novak Djokovic vs Diego Schwartzman OR Maxime Cressy

5. [WC] Richard Gasquet vs [3] Casper Ruud (non prima ore: 19:30)

6. Karen Khachanov vs [Q] Marc-Andrea Huesler (non prima ore: 20:30)

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Corentin Moutet vs Borna Coric

2. [Q] Arthur Fils vs [LL] Fabio Fognini

3. Botic van de Zandschulp vs Grigor Dimitrov

4. Denis Shapovalov vs Francisco Cerundolo

5. Holger Rune vs [PR] Stan Wawrinka

Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Daniel Evans vs Brandon Nakashima

2. [14] Pablo Carreno Busta vs Albert Ramos-Vinolas

3. Roberto Bautista Agut vs Tommy Paul

4. Maxime Cressy / Gonzalo Escobar vs Daniel Evans / John Peers

5. Rafael Matos / David Vega Hernandez vs Andres Molteni / Diego Schwartzman

6. Simone Bolelli / Fabio Fognini vs [PR] Santiago Gonzalez / Lukasz Kubot