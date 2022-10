ITF, ATP e Kosmos annunciano una partnership per la Davis dal 2023

ITF, ATP e Kosmos Tennis hanno annunciato attraverso un comunicato sul sito ufficiale ITF di aver siglato un’alleanza a sostegno della Coppa Davis dalla stagione 2023. La nuova partnership è stata stabilita per consentire una collaborazione strategica sulla governance e l’evoluzione della competizione, con l’ATP che ottiene due dei sei seggi del neonato Davis Cup Event Committee insieme a ITF e Kosmos, investitori a lungo termine e promotori della competizione. La partnership riunisce ufficialmente l’ITF e l’ATP nella promozione della Coppa Davis per la prima volta nella storia (122 anni di storia, dalla fondazione nel 1900) in un’azione combinata per massimizzare il successo della storica competizione a squadre come vera Coppa del Mondo di tennis maschile a squadre.

Le finali della Coppa Davis e le gare di qualificazione diventano dal 2023 parte ufficiale del calendario dell’ATP Tour. Le gare a squadre si svolgeranno nelle settimane 5, 37 e 47, con una maggiore promozione sui canali ATP. Questa integrazione supporterà i giocatori nella pianificazione del loro programma annuale quando verranno selezionati per giocare nella loro squadra nazionale di Coppa Davis. Le finali continueranno nel formato esistente, offrendo $ 15 milioni di premi in denaro per i giocatori nel 2023.

Andrea Gaudenzi, Presidente dell’ATP, ha dichiarato: “Il nostro obiettivo è sempre quello di creare le migliori esperienze possibili per i nostri tifosi e giocatori. Offrire avvincenti competizioni per squadre internazionali che si adattino al calendario tutto l’anno e continuino a innovare è una parte vitale di questo progetto. La Coppa Davis ha una storia incredibilmente ricca e siamo entusiasti di vedere questa nuova importante alleanza portare avanti l’evento dal 2023”.

David Haggerty, Presidente ITF, ha dichiarato: “Questo annuncio sigla una nuova importante alleanza tra ITF, Kosmos e ATP che rafforza ulteriormente l’importanza della competizione a squadre e il ruolo unico della Coppa Davis nel tennis professionistico maschile. La Coppa Davis è la più grande competizione sportiva annuale a squadre maschile e l’unica competizione a squadre maschile nel calendario del tennis professionistico in cui le squadre sono ufficialmente selezionate dalla loro nazione. Insieme alla Billie Jean King Cup femminile, mostra il pieno impegno dell’ITF nel fornire tornei spettacolari che i giocatori amano giocare e elettrizzanti battaglie tra nazioni che i tifosi allo stadio e intere nazioni amano stare dietro”.

Gaudenzi aveva accennato a questa possibilità ai microfoni di Supertennis durante il torneo ATP di Firenze, lasciando intendere che le cose si stavano muovendo in quella direzione, ossia sul trovare un accordo per far sì che l’ATP potesse dire la sua anche sulla Davis, nell’ottica di integrare il torneo a squadre nel fitto calendario di tornei maschili. Vedremo se questa nuova partnership servirà davvero a rilanciare una competizione tanto amata dalla gente quanto “problematica” in un’annata così compressa di tornei individuali. Gaudenzi stesso disse il formato attuale è stato un passo avanti, ma non sufficiente al vero rilancio della Davis.