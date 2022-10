Challenger Yokohama: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Nessuna presenza italiana

CHALLENGER Yokohama (Giappone) – Tabellone Principale, cemento

(1) O’Connell, Christopher vs Ramanathan, Ramkumar

(WC) Hazawa, Shinji vs Kirkin, Ergi

(WC) Fujiwara, Tomoya vs Imai, Shintaro

(PR) Sugita, Yuichi vs (5) Wu, Tung-Lin

(4) Dzumhur, Damir vs Qualifier

Qualifier vs Qualifier

Shimabukuro, Sho vs Qualifier

Jung, Jason vs (8) Kolar, Zdenek

(7) Watanuki, Yosuke vs Nakagawa, Naoki

Ly, Nam Hoang vs (PR) Ito, Tatsuma

(WC) Imamura, Masamichi vs Chung, Yunseong

Qualifier vs (3) Uchida, Kaichi

(6) Moriya, Hiroki vs Jianu, Filip Cristian

Mochizuki, Shintaro vs Serdarusic, Nino

Ionel, Nicholas David vs Ferreira Silva, Frederico

Qualifier vs (2) Millman, John

(1) Hong, Seong-chanvs (WC) Sugaya, YusakuYamasaki, Jumpeivs (11) Saitoh, Keisuke

(2) Nam, JiSung vs Ichikawa, Taisei

(Alt) Nakanishi, Seiya vs (12) Sumizawa, Daisuke

(3) Kawakami, Rimpei vs Takamisawa, Taketo

(WC) Hayashi, Kohei vs (9) Tanuma, Ryota

(4) Ochi, Makoto vs Shiraishi, Hikaru

Sueoka, Yamato vs (8) Mridha, Jonathan

(5) Kadhe, Arjun vs (WC) Shirafuji, Naru

(Alt) Cornea, Victor Vlad vs (10) Trotter, James

(6) Mochizuki, Yuki vs Kumasaka, Takuya

(WC) Harazaki, Asahi vs (7) Danilov, Savriyan

Court 2 – Ora italiana: 03:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Seong-chan Hong vs [WC] Yusaku Sugaya

2. [Alt] Seiya Nakanishi vs [12] Daisuke Sumizawa

3. [5] Arjun Kadhe vs [WC] Naru Shirafuji

4. [6] Yuki Mochizuki vs Takuya Kumasaka

Court 4 – Ora italiana: 03:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [3] Rimpei Kawakami vs Taketo Takamisawa

2. [2] JiSung Nam vs Taisei Ichikawa

3. [4] Makoto Ochi vs Hikaru Shiraishi

4. Yamato Sueoka vs [8] Jonathan Mridha

Court 1 – Ora italiana: 03:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Jumpei Yamasaki vs [11] Keisuke Saitoh

2. [WC] Kohei Hayashi vs [9] Ryota Tanuma

3. [Alt] Victor Vlad Cornea vs [10] James Trotter

4. [WC] Asahi Harazaki vs [7] Savriyan Danilov