Cornet si rilassa in Thailandia

Vacanze al mare per Alize

Con la stagione 2022 agli sgoccioli, è già tempo di vacanze per alcuni tennisti e tenniste. La francese Alize Cornet ha postato sui propri social alcune belle foto dalla Thailandia, dove sta trascorrendo dei momenti di relax. “Tutto bene” scrive la 32enne transalpina, attualmente al n.36 ranking WTA. Dopo aver perso al primo turno in Messico a Guadalajara, Alize è volata in oriente, a godersi il mare…