Quattro top-100 più Verdasco: il tennis conquista Palazzo Frizzoni

Un’entry list da sogno giustifica la suggestiva cornice della Sala Consiliare del Comune di Bergamo, inedita sede della presentazione del Trofeo Perrel-Faip. L’ultima wild card è andata a Mikael Ymer, numero 76 ATP. Entusiasmo per la diciassettesima edizione di un torneo che ha ottenuto un importante riconoscimento istituzionale.

Nessuna scaramanzia. L’edizione numero 17 del Trofeo Perrel-Faip di Bergamo inizia con i migliori auspici, visto l’enorme prestigio della sede scelta per la presentazione, la Sala Consiliare di Palazzo Frizzoni, sede del Comune di Bergamo, laddove Giunta e Consiglio si riuniscono periodicamente. “E poi non posso essere scaramantico, visto che mio figlio Andrea ha 17 anni ed è nato il 17 giugno, alle ore 17.17” ha detto il direttore del torneo Marco Fermi, visibilmente emozionato e orgoglioso per il percorso di un torneo che è partito nel 2006 e si è costruito tradizione e prestigio in ambito internazionale. Un prestigio che è stato riconosciuto dal Dipartimento per lo Sport – Presidenza del Consiglio dei ministri, che ha stanziato un contributo a fondo perduto per la perfetta riuscita della manifestazione, inserendo Bergamo in una lista di beneficiari di cui fanno parte eventi ben più ricchi, tra cui le Next Gen ATP Finals che si terranno la settimana successiva. Ma dal 30 ottobre al 6 novembre gli occhi saranno sul PalaIntred per un torneo di qualità elevatissima, che potrà contare su ben quattro top-100 ATP. Rispetto al momento dell’entry list, infatti, hanno portato a due cifre la loro classifica il polacco Kamil Majchrzak (oggi n.82 ATP) e il cinese Zhizhen Zhang (n.97, primo di sempre del suo Paese a riuscirci), che si aggiungono a Nuno Borges (n.95) e al colpo dell’ultim’ora: la terza wild card, infatti, è stata assegnata allo svedese Mikael Ymer, numero 76 ATP, che qualche settimana fa sfidava l’Italia nel girone bolognese delle Davis Cup Finals e batteva nientemeno che Jannik Sinner, sia pure a risultato acquisito. Mikael si affiancherà al fratello Elias, anche lui tra i protagonisti del torneo. Una qualità davvero elevata per un torneo di questa categoria, che nei prossimi giorni ufficializzerà la lista completa delle wild card per le qualificazioni: una è già stata assegnata al bergamasco Filiberto Fumagalli, mentre per le altre tre c’è l’orientamento di invitare alcuni dei migliori Under 21 italiani.

IL SALUTO DELLE ISTITUZIONI

A fare gli onori di casa c’era Loredana Poli, Assessore allo Sport del Comune di Bergamo, che ha sottolineato come il gesto di ospitare la presentazione in una sala così prestigiosa sia un segno dell’apprezzamento e della vicinanza delle istituzioni. Ha ricordato come Bergamo abbia tante strutture sportive, delle quali parecchie sono datate e dunque bisognose di riqualificazione, ma il Comune è presente e attento nella stessa misura della Provincia, rappresentata dal Consigliere con Delega allo Sport, Giorgia Gandossi, che ha ricordato con orgoglio la recente costruzione di due campi da tennis presso la Cittadella dello Sport. “Il cui obiettivo è avvicinare allo sport sempre più appassionati, rendendolo ancora più accessibile”. In rappresentanza di Bergamo Infrastrutture c’era il presidente, l’avvocato Attilio Baruffi, che ha ricordato come la società abbia collaborato con il torneo per il potenziamento dell’impianto d’illuminazione presso la Palestra Italcementi (sede del secondo campo di gara), su precise direttive dell’ATP. “La cosa può aver creato qualche problematica ad altre discipline, ma sul lungo termine si tratta di un intervento che porterà benefici per tutti. La nostra idea è dare sempre più spazio agli eventi agonistici, e non c’è dubbio che tra questi spicchi il torneo di tennis”. È stato poi il momento del comitato organizzatore, quella Olme Sport che nel 2006 si è inventata dal nulla questo evento, e oggi è presieduta da Glauco Merelli, che da qualche tempo ha preso il posto del padre Gabriele, presente in platea. Merelli ha ripercorso il suo lungo vissuto nel torneo, in diversi ruoli, alimentando la sensazione di storia che aleggiava nella Sala, simboleggiata dai totem con i vincitori di tutte le passate edizioni, dal Alex Bogdanovic (vincitore nel 2006) a Holger Rune, che l’anno scorso si imponeva al PalaIntred e oggi vince tornei ATP ed è a ridosso dei top-20.

GRANDI SPONSOR E INGRESSO GRATUITO

Un’altra grande caratteristica del torneo bergamasco è la presenza dello stesso title sponsor dal 2012: pochissimi ATP Challenger vantano una partnership così longeva. Come sempre, enorme gioia di Gabriele Magoni, Mr. Perrel. “Oggi sono più emozionato del solito, visto il prestigio della location. Come Perrel siamo orgogliosi ed entusiasti di andare avanti, a maggior ragione dopo aver visto il parco giocatori di quest’anno. Lo definirei altisonante”. Ha poi attirato il buonumore della platea Giuseppe Magoni, numero 1 di FAIP, che si è detto impressionato dalla bellezza della sala. “Io sono stato sindaco a Selvino, ma la nostra sede consiliare non era mica così… Quanto al tennis, siamo orgogliosi di esserci anche quest’anno. Bergamo produce atleti di grande livello come Sofia Goggia e Michela Moioli, mentre questo torneo ha sempre portato fortuna ai suoi vincitori. Forse ci sarà da aspettare ancora un po’, ma il mio sogno sarebbe quello di vedere un vincitore bergamasco. Chissà…”. Da quest’anno, il presenting sponsor è il brand BPER Banca, rappresentato da Giuliano Balducchi, Area Manager di Bergamo. “Siamo orgogliosi della presenza delle istituzioni, perché BPER Banca è ben radicata nella realtà bergamasca e lavoriamo con impegno per far crescere economicamente e socialmente il territorio”. L’ultimo a parlare è stato il direttore Marco Fermi, che oltre ad annunciare gli aspetti tecnici già citati, ha ringraziato la autorità presenti in prima fila, le quali hanno conferito ancora più prestigio all’evento: il colonnello Marco Filipponi (Comandante Provinciale della Guardia di Finanza), il Colonnello Alessandro Nervi (Comandante Provinciale dei Carabinieri) e il Generale Paolo Kalenda, Comandante dell’Accademia della Guardia di Finanza. Senza dimenticare tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione di un torneo che ormai rappresenta una fetta di storia del tennis nazionale, e non solo. L’appuntamento è per domenica 30 ottobre con il primo turno delle qualificazioni, poi da lunedì 31 scatta il tabellone principale. Come da tradizione, l’ingresso sarà gratuito per tutta la durata del torneo, con sessioni diurne e serali. Il bello di questo 2022 è che ogni partita mostrerà giocatori di livello assoluto, non solo i due citati da Fermi (oltre alle wild card): Jan Lennard Struff, finalista nel 2013 e nel 2014, e il super-campione Fernando Verdasco, che si presenterà a Bergamo con lo staff al completo. L’attesa è ormai terminata: da domenica si fa sul serio.

