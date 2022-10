Nardi e Zeppieri ai quarti in Val Gardena – Bellucci non fa tredici (con il programma di domani)

Il giorno dopo l’eliminazione di Andreas Seppi dallo Sparkasse Challenger Südtirol, Luca Nardi ha ribadito di essere uno dei favoriti alla vittoria finale del torneo. Il 19-enne di Pesaro, testa di serie n. 3, ha vinto il suo incontro agli ottavi di finale contro il qualificato Evgeni Karlovskyi per 6-0, 6-4 mercoledì ed è diventato il primo giocatore a raggiungere i quarti di finale del torneo di Ortisei (45.730 euro).

Fino al 5-2 del secondo set, Nardi (numero 131 del mondo) praticamente ha giocato senza errori, sul 5-3 ha subìto il primo break ma ha reagito con un controbreak ed era ovviamente soddisfatto: “Ho giocato molto bene, soprattutto nel primo set, ho sempre tenuto l’intensità alta. Nel secondo sono un pochino calato. Sono contento della mia prestazione. Mi sto trovando molto bene su questa superficie. I campi sono abbastanza lenti quindi si riesce a giocare bene.” Nei quarti di venerdì affronterà lo slovacco Lukas Klein, che ha beneficiato del ritiro di Nerman Fatic sul 6-3, 2-2.

Anche Giulio Zeppieri, la seconda speranza italiana, si è qualificato per i quarti di finale. Ha vinto il derby azzurro con Stefano Travaglia con il punteggio di 6-3, 6- 2. Decisivo il break nel sesto game per l’esito del primo set. Nel secondo parziale la quinta testa di serie ha messo a segno altri due break, si è portato avanti 4:0.

Anche Zeppieri è soddisfatto: “Sicuramente è stata una partita difficile. Ho cercato di imporre il mio gioco. Stefano è un avversario molto forte se gli lasci fare il suo gioco. Sono stato bravo di comandare sempre. Adesso mi aspetta comunque una partita difficile o con Hanfmann o con Gojo. Il croato indoor gioca molto bene, anche Hanfmann è un avversario molto valido.”

Le ultime quattro partite degli ottavi si giocheranno giovedì a partire dalle 12.30. Scenderà in campo anche la testa di serie numero 1 Tomas Machac della Repubblica Ceca. Finita la striscia vincente di Mattia Bellucci. Dopo due vittorie nei tornei Challenger di Saint-Tropez e Vilnius e dodici vittorie totali in singolare, Bellucci ha perso oggi al primo turno in Val Gardena. Il 21enne era visibilmente stanco e ha dovuto contro il francese Antoine Escoffier per 6:7 (3), 4:6, nonostante avesse recuperato un break nel 2° set.

Per la gioia del pubblico gardenese, il tedesco Dustin Brown ha raggiunto i quarti di finale nel doppio. Insieme ad Andrea Vavassori, ha battuto Machac e Tomas Poljak 7:6 (4), 6:3.

Center Court – Ora italiana: 12:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. [Q] Sandro Kopp vs Andrea Vavassori

2. [1] Tomas Machac vs Antoine Escoffier

3. Marco Trungelliti vs Lukas Rosol (non prima ore: 17:00)

4. [6] Flavio Cobolli vs Alexander Ritschard

Court 1 – Ora italiana: 12:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. Denis Istomin / Evgeny Karlovskiy OR [Alt] Niccolo Catini / Gabriele Maria Noce vs [3] Roman Jebavy / Adam Pavlasek

2. [4] Romain Arneodo / Sam Weissborn OR [Alt] Nicolas Compagnucci / Tommaso Compagnucci vs Marco Bortolotti / Sergio Martos Gornes

3. [1] Denys Molchanov / Aisam-Ul-Haq Qureshi vs Marius Copil / Adrian Menendez-Maceiras

4. Petr Nouza / Andrew Paulson vs [2] Dustin Brown / Andrea Vavassori