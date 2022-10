Masters 1000 Parigi Bercy: Ecco tutte le wild card. Thiem riceve una wild card “solo” per le qualificazioni

Dominic Thiem è ancora fuori dalla top 100, ma l’austriaco sta dimostrando di essere tornato al suo livello, come dimostrano le semifinali delle ultime due settimane. Thiem ha ottenuto un’ottima vittoria contro Tommy Paul a Vienna, ma ciò non è bastato a convincere gli organizzatori del Masters 1000 di Parigi Bercy a concedergli una wild card per il main draw. Invece, ha ricevuto un invito per le qualificazioni.

L’ex top 3 mondiale dovrà giocare nel tabellone cadetto, unico giocatore non francese tra tutte le wild card assgnate. Ugo Humbert, Hugo Gaston e Quentin Halys sono stati gli altri inviti per le qualificazioni, mentre Gilles Simon – che metterà fine alla sua carriera -, Richard Gasquet, Adrian Mannarino e Arthur Rinderknech hanno ricevuto l’invito per il tabellone principale.

(Clicca per vedere l'entry list) Masters 1000 Parigi Bercy (MD) Inizio torneo: 31/10/2022 | Ultimo agg.: 26/10/2022 16:05 Main Draw (cut off: 43 - Data entry list: 30/09/22 - Special Exempts: 0/0) 1. C. Alcaraz

