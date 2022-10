Ranking WTA: La situazione di questa settimana. Tanti cambiamenti nella top ten

Rivoluzione nella top 10 del ranking WTA guidata dalla polacca Iga Swiatek, che si è presa un paio di settimane di pausa e tornerà in campo solo per le WTA Finals: la 21enne di Varsavia mantiene ben più del doppio dei punti rispetto alla seconda in classifica, la tunisina Ons Jabeur mentre in terza posizione irrompe la campionessa di Guadalajara, la statunitense Jessica Pegula, che sigla il “best ranking”.

Da segnalare i primati personali anche dell’altra statunitense, Coco Gauff, che sale al quarto posto, e delle russe Daria Kasatkina, ottava, e Veronika Kudermetova, nona: per la prima si tratta di un ritorno in top ten, la seconda è invece una “new entry”. Abbandonano invece l’élite mondiale l’estone Anett Kontaveit e la spagnola Paula Badosa.