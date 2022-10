Challenger Ortisei, Bresti, Playford, Lima e Las Vegas: I risultati con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

CHALLENGER Ortisei (Italia) – TD Qualificazione – 1° Turno Md, cemento (al coperto)

Il match deve ancora iniziare

1. [4] Filip Horanskyvs [7] Terence Atmane

2. [5] Marius Copil vs [8] Andrew Paulson



Il match deve ancora iniziare

3. [2] Evgeny Karlovskiy vs [11] Matthias Bachinger



Il match deve ancora iniziare

4. [WC] Stefano Travaglia vs Francesco Maestrelli (non prima ore: 17:00)



Il match deve ancora iniziare

5. Matteo Gigante vs Borna Gojo



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [6] Giovanni Oradini vs [Alt] Petr Nouza



Il match deve ancora iniziare

2. [3] Alibek Kachmazov vs David Poljak



Il match deve ancora iniziare

3. [Alt] Sandro Kopp vs [12] Aldin Setkic



Il match deve ancora iniziare

4. Andrea Arnaboldi vs Nerman Fatic (non prima ore: 17:00)



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Brest (Francia) – TD Qualificazione – 1° Turno Md, cemento (al coperto)

Il match deve ancora iniziare

1. [WC] Tristan Lamasinevs [9] Calvin Hemery

2. [WC] Antoine Ghibaudo vs [10] Mathias Bourgue



Il match deve ancora iniziare

3. [4] Kenny De Schepper vs [11] Jurgen Briand



Il match deve ancora iniziare

4. [WC] Arthur Fils vs Gianluca Mager (non prima ore: 16:30)



Il match deve ancora iniziare

5. [8] Manuel Guinard vs [WC] Titouan Droguet (non prima ore: 18:30)



Il match deve ancora iniziare

6. [Alt] Alexey Vatutin vs [2] Nuno Borges



Il match deve ancora iniziare

Court Annexe – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Martin Krumich vs Evgeny Donskoy



Il match deve ancora iniziare

2. [3] Beibit Zhukayev vs [12] Sascha Gueymard Wayenburg



Il match deve ancora iniziare

3. [6] Duje Ajdukovic vs [8] Viktor Durasovic



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Playford (Australia) – TD Qualificazione – 1° Turno Q, cemento

ATP Playford Luke Saville [2] Luke Saville [2] 6 4 6 Nicholas Jovanovski Nicholas Jovanovski 3 6 3 Vincitore: Saville Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 L. Saville 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 N. Jovanovski 15-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 5-2 → 5-3 L. Saville 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 N. Jovanovski 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 L. Saville 15-0 30-0 40-0 ace ace 3-1 → 4-1 N. Jovanovski 30-0 40-0 3-0 → 3-1 L. Saville 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 N. Jovanovski 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 df 30-40 1-0 → 2-0 L. Saville 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 N. Jovanovski 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 4-5 → 4-6 L. Saville 15-0 30-0 3-5 → 4-5 N. Jovanovski 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 3-5 L. Saville 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 40-30 2-4 → 3-4 N. Jovanovski 0-15 0-30 15-30 15-40 1-4 → 2-4 L. Saville 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 1-3 → 1-4 N. Jovanovski 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 L. Saville 15-0 40-0 0-2 → 1-2 N. Jovanovski 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 ace A-40 0-1 → 0-2 L. Saville 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 N. Jovanovski 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 L. Saville 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 N. Jovanovski 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 df 3-3 → 4-3 L. Saville 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-3 → 3-3 N. Jovanovski 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 L. Saville 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 N. Jovanovski 15-0 30-15 ace 40-15 ace 2-0 → 2-1 L. Saville 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 N. Jovanovski 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A df 0-0 → 1-0

1. [2] Luke Savillevs Nicholas Jovanovski

2. [6] Calum Puttergill vs [PR] Jesse Delaney



ATP Playford Calum Puttergill [6] • Calum Puttergill [6] 40 7 4 Jesse Delaney Jesse Delaney 30 5 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 C. Puttergill 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 J. Delaney 30-0 40-0 ace 4-1 → 4-2 C. Puttergill 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 J. Delaney 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 C. Puttergill 0-15 0-30 0-40 15-40 df 2-0 → 2-1 J. Delaney 15-0 15-15 df 15-30 15-40 1-0 → 2-0 C. Puttergill 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 J. Delaney 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 6-5 → 7-5 C. Puttergill 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 J. Delaney 0-15 df 15-15 30-15 ace 5-4 → 5-5 C. Puttergill 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-3 → 5-4 J. Delaney 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 C. Puttergill 15-0 15-15 15-30 df 15-40 5-1 → 5-2 J. Delaney 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 4-1 → 5-1 C. Puttergill 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 J. Delaney 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 C. Puttergill 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 2-1 J. Delaney 0-15 0-30 df 0-40 15-40 1-0 → 2-0 C. Puttergill 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 0-0 → 1-0

3. [5] Mitchell Harper vs [WC] Jeremy Jin



Il match deve ancora iniziare

4. [2] Luke Saville OR Nicholas Jovanovski vs [Alt] Adam Taylor OR [9] Chanchai Sookton-eng



Il match deve ancora iniziare

5. [5] Mitchell Harper OR [WC] Jeremy Jin vs [WC] Sean Van Rensburg OR [8/Alt] Yuichiro Inui



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 01:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Alt] Adam Taylor vs [9] Chanchai Sookton-eng



ATP Playford Adam Taylor Adam Taylor 0 1 Chanchai Sookton-eng [9] Chanchai Sookton-eng [9] 6 6 Vincitore: Sookton-eng Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 C. Sookton-eng 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 A. Taylor 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-5 → 1-5 C. Sookton-eng 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 0-4 → 0-5 A. Taylor 15-0 15-15 30-15 30-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-3 → 0-4 C. Sookton-eng 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 A. Taylor 0-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 C. Sookton-eng 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 A. Taylor 15-0 30-15 30-30 df 0-5 → 0-6 C. Sookton-eng 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-4 → 0-5 A. Taylor 15-15 15-30 df 15-40 30-40 0-3 → 0-4 C. Sookton-eng 15-0 15-15 30-15 0-2 → 0-3 A. Taylor 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 C. Sookton-eng 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

2. [Alt] Stefan Bianchet vs [12/Alt] Zaharije-Zak Talic



ATP Playford Stefan Bianchet Stefan Bianchet 3 0 Zaharije-Zak Talic [12] Zaharije-Zak Talic [12] 6 6 Vincitore: Talic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 S. Bianchet 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 0-5 → 0-6 Z. Talic 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 0-4 → 0-5 S. Bianchet 0-15 df 0-30 0-40 0-3 → 0-4 Z. Talic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 S. Bianchet 0-15 df 15-15 15-30 15-40 df 0-1 → 0-2 Z. Talic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 S. Bianchet 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-5 → 3-6 Z. Talic 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A 2-5 → 3-5 S. Bianchet 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 Z. Talic 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 2-3 → 2-4 S. Bianchet 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 1-3 → 2-3 Z. Talic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 S. Bianchet 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-2 → 1-2 Z. Talic 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 0-1 → 0-2 S. Bianchet 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 0-0 → 0-1

3. [WC] Sean Van Rensburg vs [8/Alt] Yuichiro Inui



ATP Playford Sean Van Rensburg • Sean Van Rensburg 0 7 2 Yuichiro Inui [8] Yuichiro Inui [8] 0 5 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 S. Van Rensburg 2-1 Y. Inui 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 S. Van Rensburg 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Y. Inui 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 S. Van Rensburg 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 7-5 Y. Inui 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 S. Van Rensburg 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 Y. Inui 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 S. Van Rensburg 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 4-4 Y. Inui 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 S. Van Rensburg 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Y. Inui 0-15 0-30 df 0-40 2-2 → 3-2 S. Van Rensburg 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 Y. Inui 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 S. Van Rensburg 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Y. Inui 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 40-30 0-0 → 0-1

4. [6] Calum Puttergill OR [PR] Jesse Delaney vs [Alt] Stefan Bianchet OR [12/Alt] Zaharije-Zak Talic



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – Ora italiana: 01:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Patrick Fitzgerald vs [10/PR] Jake Delaney



ATP Playford Patrick Fitzgerald Patrick Fitzgerald 4 2 Jake Delaney [10] Jake Delaney [10] 6 6 Vincitore: Delaney Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 J. Delaney 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 P. Fitzgerald 0-15 df 15-30 30-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-5 → 2-5 J. Delaney 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 1-5 P. Fitzgerald 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 1-3 → 1-4 J. Delaney 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 P. Fitzgerald 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 J. Delaney 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 P. Fitzgerald 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Delaney 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 P. Fitzgerald 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 J. Delaney 0-15 0-30 15-30 15-40 2-5 → 3-5 P. Fitzgerald 0-15 0-30 df 15-30 40-30 40-40 40-A 2-4 → 2-5 J. Delaney 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 2-3 → 2-4 P. Fitzgerald 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 J. Delaney 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 1-2 → 1-3 P. Fitzgerald 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 J. Delaney 0-15 15-15 15-30 30-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 P. Fitzgerald 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

2. [3] Yusuke Takahashi vs [Alt] Jason Taylor



ATP Playford Yusuke Takahashi [3] Yusuke Takahashi [3] 6 6 Jason Taylor Jason Taylor 2 0 Vincitore: Takahashi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 Y. Takahashi 15-0 30-0 40-0 5-0 → 6-0 J. Taylor 15-0 30-0 30-30 30-40 4-0 → 5-0 Y. Takahashi 15-0 30-0 3-0 → 4-0 J. Taylor 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Y. Takahashi 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 J. Taylor 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Y. Takahashi 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 J. Taylor 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Y. Takahashi 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 3-2 → 4-2 J. Taylor 15-0 15-15 15-30 df 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Y. Takahashi 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 J. Taylor 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Y. Takahashi 15-0 30-0 ace 40-0 0-1 → 1-1 J. Taylor 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

3. [Alt] Tomislav Edward Papac vs Alternate



Il match deve ancora iniziare

4. [3] Yusuke Takahashi OR [Alt] Jason Taylor vs



Il match deve ancora iniziare

Court 3 – Ora italiana: 01:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [4] Aaron Addison vs [WC] Callum Gale



Il match deve ancora iniziare

2. [WC] Henry Lamchinniah vs [11/Alt] Blake Mott



ATP Playford Henry Lamchinniah Henry Lamchinniah 4 4 Blake Mott [11] Blake Mott [11] 6 6 Vincitore: Mott Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 H. Lamchinniah 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 4-5 → 4-6 B. Mott 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 H. Lamchinniah 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 df 4-3 → 4-4 B. Mott 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 H. Lamchinniah 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-2 → 3-3 B. Mott 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 H. Lamchinniah 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 B. Mott 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 H. Lamchinniah 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 1-1 B. Mott 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 H. Lamchinniah 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 4-6 B. Mott 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 ace 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 H. Lamchinniah 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 B. Mott 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df A-40 3-3 → 3-4 H. Lamchinniah 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 B. Mott 15-0 30-0 ace 40-0 2-2 → 2-3 H. Lamchinniah 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 B. Mott 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 H. Lamchinniah 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 B. Mott 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

3. [1] Ajeet Rai vs Patrick Fitzgerald OR [10/PR] Jake Delaney (non prima ore: 14:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [4] Aaron Addison OR [WC] Callum Gale vs [WC] Henry Lamchinniah OR [11/Alt] Blake Mott



Il match deve ancora iniziare

