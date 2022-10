Da Napoli: Parlano Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini (con il video della finale)

Lorenzo Musetti : “E’ una vittoria molto importante per la mia carriera. E’ una sensazione bellissima vincere davanti a tanti tifosi, fra i quali i miei genitori. Ora festeggerò con una super pizza. E’ stata dura. Eravamo un po’ tesi all’inizio. Il primo set è stato molto lungo. Anche se Matteo non era al 100%, resta sempre pericoloso, soprattutto al servizio. Poi nel secondo è un po’ calato. Alla fine gli ho detto che mi è dispiaciuto non vederlo al meglio.

Da Napoli mi porto via il trofeo, mi porto via l’ospitalità, la passione che Napoli ha per questo sport, il calore che c’è in questa città che non c’è in nessun’altra parte del mondo. Ovviamente grazie alla famiglia, al team, zii e nonni che sono nell’angolo, che sono napoletani. Uno speciale ringraziamento a voi, perché nonostante le difficoltà del torneo, e non sono stati momenti facilissimi, avete riempito le tribune“.

Matteo Berrettini : “Musetti sta facendo un’annata e ha davanti una carriera stupenda. A 20 anni io giocavo ancora i challenger. Per fortuna è mio compagno in Nazionale. Ringrazio comunque il pubblico di Napoli per il grande sostegno e calore. Una passione che non si trova in altre parti del mondo.

Quasi fino alla fine è stata partita bellissima, ho provato a giocare una finale che meritasse il torneo, non ho finito come volevo, ma ci ho provato fino alla fine. Complimenti a Lorenzo e grazie per il supporto“.