Berrettini vs. Musetti è l’ottava finale tutta azzurra sul tour. Le altre sette

C’è grandissima attesa per la finale di oggi pomeriggio dell’ATP 250 di Napoli (ore 15.00, LIVEBLOG su Livetennis.it) tra Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti. I due non si sono mai incontrati finora. Per Matteo questa sarà la 12esima finale in carriera (7 vittorie – 4 sconfitte). Quest’anno ha trionfato sull’erba di Stoccarda e del Queen’s, mentre è stato battuto sulla terra di Gstaad. Per Lorenzo quella di Napoli è la seconda finale in carriera, dopo lo splendido successo dello scorso luglio al 500 di Amburgo contro l’attuale n.1 del ranking mondiale Carlos Alcaraz. Per entrambi è la prima finale in carriera sul sintetico all’aperto.

Berrettini vs. Musetti sarà l’ottava finale tutta azzurra sull’ATP Tour, la prima dall’inizio del 2021, quando si affrontarono per il titolo del 250 di Melbourne pre-Australian Open Jannik Sinner e Stefano Travaglia (vinse l’altoatesino). Quattro di queste sette sono finali andate in scena in tornei disputati in Italia. Questa storia delle finali tutte italiane al maschile:

1971 – Senigallia – Adriano Panatta b. Martin Mulligan

1974 – Firenze – Adriano Panatta b. Paolo Bertolucci

1976 – Bastad – Antonio Zugarelli b. Corrado Barazzutti

1980 – Cairo – Corrado Barazzutti b. Paolo Bertolucci

1987 – Bari – Claudio Pistolesi b. Francesco Cancellotti

1988 – Firenze – Massimiliano Narducci b. Claudio Panatta

2021 – Melbourne – Jannik Sinner b. Stefano Travaglia