Challenger Ortisei: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Seppi martedì contro Hanfmann – Domani partono le qualificazioni in Val Gardena

Andreas Seppi affronterà martedì sera il germanico Yannick Hanfmann al primo turno nel suo ultimo torneo da professionista allo Sparkasse Challenger Val Gardena Südtirol. Questo è l’esito del sorteggio di sabato sera. Al torneo di Ortisei, dotato di 45.730 euro, Seppi concluderà la sua grande carriera, che lo ha portato fino al 18° posto della classifica mondiale. Dal maggio 2005 in poi, è stato nella Top 100 della classifica mondiale per più di 15 anni. Ha vinto 3 tornei ATP e ha giocato 67 tornei del Grande Slam. Contro Hanfmann, numero 155 del ranking mondiale, Seppi ha perso l’unico precedente al challenger di Bergamo nel 2017 per 6:4, 6:2.

La testa di serie numero 1 della 13ª edizione del Challenger di Ortisei sarà il ceco Tomas Machac, attualmente numero 112 del mondo che al primo turno se la vedrà con un qualificato. Il numero 2 è il cileno Nicolas Jarry (ATP 112, numero 38 nel 2019) davanti all’italiano Luca Nardi (ATP 130), che ha ricevuto una delle tre wild card per il main draw ed esordirà contro un qualificato. Un totale di 12 giocatori italiani sono ammessi direttamente nel tabellone principale.

Nelle qualificazioni, 24 giocatori, tra cui sei azzurri, giocheranno per sei posti nel main draw domenica dalle 10 e lunedì, compresi i quattro altoatesini Patric Prinoth, Gabriel Moroder, Jonas Greif e Nicola Rispoli, che hanno ricevuto una wild card dagli organizzatori. Benjamin Hassan è la testa di serie numero 1 nelle qualificazioni e attualmente è classificato 299 al mondo

Challenger Ortisei – Tabellone Principale – hard indoor

(1) Machac, Tomas vs Qualifier

Escoffier, Antoine vs (Alt) Bellucci, Mattia

Qualifier vs Qualifier

Vavassori, Andrea vs (8) Marozsan, Fabian

(3/WC) Nardi, Luca vs Qualifier

Gojowczyk, Peter vs Qualifier

Arnaboldi, Andrea vs Fatic, Nerman

(Alt) Basic, Mirza vs (7) Klein, Lukas

(5) Zeppieri, Giulio vs Masur, Daniel

(WC) Travaglia, Stefano vs Maestrelli, Francesco

Gigante, Matteo vs Gojo, Borna

Seppi, Andreas vs (4) Hanfmann, Yannick

(6) Cobolli, Flavio vs (Alt) Giustino, Lorenzo

(WC) Arnaboldi, Federico vs Ritschard, Alexander

Trungelliti, Marco vs Qualifier

Rosol, Lukas vs (2) Jarry, Nicolas

(1) Hassan, Benjaminvs (Alt) Kopp, Sandro(WC) Prinoth, Patricvs (12) Setkic, Aldin

(2) Karlovskiy, Evgeny vs Lacko, Lukas

(WC) Rispoli, Nicola vs (11) Bachinger, Matthias

(3) Kachmazov, Alibek vs Topo, Marko

Poljak, David vs (9) Marchenko, Illya

(4) Horansky, Filip vs (Alt) Compagnucci, Tommaso

Kuhn, Nicola vs (7) Atmane, Terence

(5) Copil, Marius vs (WC) Greif, Jonas

Istomin, Denis vs (8) Paulson, Andrew

(6) Oradini, Giovanni vs (WC) Moroder, Gabriel

(Alt) Nouza, Petr vs (10) Ovcharenko, Oleksandr

Center Court – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [5] Marius Copil vs [WC] Jonas Greif

2. [6] Giovanni Oradini vs [WC] Gabriel Moroder

3. [4] Filip Horansky vs [Alt] Tommaso Compagnucci

4. David Poljak vs [9] Illya Marchenko

5. [WC] Nicola Rispoli vs [11] Matthias Bachinger

6. [WC] Patric Prinoth vs [12] Aldin Setkic

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Denis Istomin vs [8] Andrew Paulson

2. [Alt] Petr Nouza vs [10] Oleksandr Ovcharenko

3. Nicola Kuhn vs [7] Terence Atmane

4. [3] Alibek Kachmazov vs Marko Topo

5. [2] Evgeny Karlovskiy vs Lukas Lacko

6. [1] Benjamin Hassan vs [Alt] Sandro Kopp