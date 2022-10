Nikoloz Basilashvili assolto dalle accuse di violenza dell’ex moglie

Da due anni Nikoloz Basilasvhili è sotto processo per le accuse di violenza domestica mosse dalla sua ex moglie, che lo ha accusato di averla aggredita anche davanti al figlio. Tuttavia, il tribunale di Tbilisi ha ritenuto l’attuale numero 93 del ranking ATP non colpevole da tutte le accuse mosse da Neli Dorokashvili.

La modella ha dichiarato in tribunale di essere stata sistematicamente maltrattata, sia verbalmente che fisicamente, con Basilashvili che è arrivato persino a controllare i suoi social media, i suoi account e a limitarla per quanto riguarda i lavori che poteva svolgere. Basilashvili ha sempre negato tutte le accuse e ora anche la giustizia gli ha dato ragione.

“Siamo giunti a una vera e propria conclusione della storia. Tutte le false accuse sono state complicate da gestire e sono molto felice che ora sia tutto finito. Ora voglio ristabilire il rapporto con mio figlio”, ha dichiarato Basilashvili.