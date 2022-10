ATP 250 Napoli: Il programma di Sabato 22 Ottobre 2022. In campo Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti alla caccia della finale (con le dichiarazioni di Matteo e Lorenzo ed i video delle partite)

Matteo Berrettini : “Ho giocato un’ottima partita. Lui ci ha provato ma non c’è riuscito: l’avevo preparata bene. Quando arrivi in fondo in un torneo vuol dire che stai giocando bene, la classifica conta solo fino ad un certo punto. Un derby con Musetti in finale? Sarebbe bellissimo per il torneo ed una grande pubblicità per il tennis italiano.

Devo giocare servizio e diritto come ho fatto oggi mettendo pressione su ogni punto”. Oltre all’obiettivo Finals, a fine stagione c’è un altro grande appuntamento: “In Davis abbiamo grandi aspettative e vogliamo fare bene: in Coppa la voglia di vincere conta ancora più della condizione. Io mi sento in forma: nelle ultime settimane sto giocando bene: l’obiettivo è quello di finire la stagione vincendo più partite possibile”.

Lorenzo Musetti : “Sono davvero contento perché oggi sono riuscito ad esprimere il mio gioco fin dall’inizio. Sapevo che prima o poi dovevo riuscire a raggiungere questa continuità. Era solo una questione di tempo visto il tanto lavoro che stavo facendo, curando tutti i dettagli dell’allenamento. Il pubblico di Napoli è stato molto caldo fin dagli allenamenti, mi ha fatto sentire coccolato: mi fa piacere che la mia sia un’immagine positiva, che risultati come sono davvero.

Lui è cresciuto tantissimo proprio sul cemento. Io però sto giocando il mio miglior tennis: devo concentrarmi su quello che devo fare e se ci riesco credo che chiunque faccia fatica contro di me. Dopo tre semifinali speriamo di fare meglio. L’episodio di Firenze sono convinto che non si ripeterà più”.

Arena – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 11:30 am)

1. [1] Ivan Dodig / Austin Krajicek vs Lorenzo Sonego / Andrea Vavassori

2. Mackenzie McDonald vs [2/WC] Matteo Berrettini (non prima ore: 14:00)

3. [5] Miomir Kecmanovic vs [4] Lorenzo Musetti

Campo D’Avalos – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [3] Matthew Ebden / John Peers vs Nikola Cacic / Aisam-Ul-Haq Qureshi