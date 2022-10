ATP Napoli: splendido Musetti, incanta contro Galan e vola in semifinale

Brilla il talento di Lorenzo Musetti sul lungomare di Napoli. Il toscano conferma il suo ottimo momento anche nei quarti di finale dell’ATP 250 in corso nella città campana: domina Daniel Galan con un netto 6-3 6-0 e vola in semifinale, dove sfiderà il serbo Kecmanovic. Una prestazione sontuosa di Lorenzo, non solo per la grande qualità del suo tennis ma anche per consistenza e solidità. Non una sbavatura, non un momento di pausa. Ha condotto l’incontro dall’inizio alla fine, producendo meraviglie tecniche, quel tennis vario e spettacolare che incanta, ma soprattutto è stato bravo a respingere ogni assalto del rivale. Giocherà la terza semifinale consecutiva, dopo quelle di Sofia e Firenze.

La differenza tra i due oggi è parsa netta. Troppe le frecce nella faretra di Lorenzo per le difese e gli attacchi del colombiano. Ha provato a spingere col diritto Daniel, si è buttato spesso a rete, ma non ha ricavato granché perché Musetti è stato non solo creativo ma estremamente solido e concreto sia quando ha spinto che quando si è difeso. Tanti i passanti vincenti, come quelli consistenti che hanno messo in difficoltà sulla rete il colombiano. Negli scambi sul lato sinistro non c’è stato letteralmente match. Più volte Musetti si è spostato a sinistra tagliando un bel back, profondo, quindi ha tirato un secondo rovescio coperto, molto veloce, che ha inchiodato il rivale nell’angolo, e via un passo avanti a chiudere col diritto, tra il classico contro piede stretto o l’accelerazione vincente lungo linea da sinistra. Questo schema ha funzionato benissimo, ma anche da destra il forcing di “Muso” è stato eccellente.

Poche, pochissime sbavature, ha anche risposto con continuità e profondità, approfittando di una giornata al servizio non eccellente di Galan. Impossibile trovare qualcosa di negativo nella prestazione odierna del toscano. Non ha mai perso il servizio, nonostante abbia concesso alcune palle break (anche consecutive), è stato bravo a giocarle con grande calma. Non ha mai affrettato i tempi, ha scambiato con palle profonde e si è preso solo rischi calcolati. Una prestazione eccellente, che definirei in una parola “efficace”. È una splendida notizia, perché Lorenzo ci sta abituando a vittorie costruite con impeto e classe, con momenti di tennis altissimo, una furia di classe diffusa e irresistibile; ma è estremamente importante vincere – e farlo bene – anche senza esplodere vincenti su vincenti. È decisivo vincere giocando solido, con rischi medi, con schemi tatticamente lucidi, in controllo. Contro Galan il miglior Musetti ha margine, ma è piaciuto molto vederlo così efficace, sereno e continuo.

Sta attraversando un bellissimo momento. È la sua terza semifinale consecutiva, altro segnale inequivocabile di costanza di rendimento, oltre che qualità. Lorenzo sta costruendo una consapevolezza molto importante, decisiva per il suo futuro perché ormai la top20 è un passo. Ma per scalare altre posizioni, non basta quel rovescio da cineteca o una sfuriata di classe totale, è necessario giocare al picco di prestazione o molto vicino per tutto il match senza concedere pause. Avanti tutta, “Muso”! Così si gioca in Paradiso, e ci divertiamo pure parecchio…

Marco Mazzoni

La cronaca

Musetti inizia al servizio. Buone prime, diritto profondo e piedi quasi sulla riga di fondo nello scambio. Agilmente muove lo score del match. Lorenzo domina da fondo campo anche in risposta, col diritto trova profondità e vola 0-30 (sei punti a zero). Galan vince il suo primo 15 del match a rete. Arrivano due palle break per l’azzurro sul 15-40. Con un rovescio profondissimo Musetti provoca l’errore del colombiano, BREAK, 2-0 e servizio. Galan si scuote, fa correre il suo diritto e vince tre punti di fila, per lo 0-40. Se le gioca bene Lorenzo, con pazienza, attento a trovare profondità con poco rischio e facendo sbagliare l’avversario (sul primo ha più di un rimpianto Daniel…). Con un Ace “Muso” annulla la quarta palla break e si porta 3-0. Ottimo inizio di Lorenzo, meno “fuochi d’artificio”, molta sostanza. Il set avanza sui turni di servizio, sempre molto sicuro e sciolto nelle esecuzioni Musetti, trova anche la prima smorzata del match, una bellezza, e non concede niente nei propri game. Con l’ennesimo diritto vincente dal centro, il toscano sale 5-2. Galan va in difficoltà al servizio, Musetti spinge e lo mette alle corde, per lo 0-30. Con un erroraccio di rovescio a mezza rete, Daniel concede il 15-40, ci sono due Set Point per l’azzurro. Cancella il primo Galan buttandosi avanti (un po’ fortunato col tocco di volo); più consistente l’attacco sul secondo, il passante di Lorenzo (difficile) non supera la rete. Si salva il colombiano, Lorenzo serve sul 5-3. Regala un rovescio out nel primo punto, poi si prende il campo e regala spettacolo con un lob millimetrico dopo una palla corta. Con un diritto imprendibile lungo linea si prende altri due Set Point, stavolta al servizio. Eccellente risposta di Galan sul primo; altro ottimo schema offensivo col diritto di Daniel sul secondo. 40 pari. Il pubblico incita Lorenzo. Rischia una palla corta uscendo dal servizio, ha successo. Quinto Set Point. È quello buono: prima di servizio esterna, molto carica e precisa, passo avanti e diritto cross vincente dal centro. 6-3 Musetti. Un solo break, in apertura, ben difeso soprattutto nel secondo game.

Secondo set, Galan al servizio. Parte male con una volée toccata in modo orribile, quindi spara in rete un tentativo di attacco col rovescio. 0-30. Daniel si riprende ma niente può sul passante di rovescio di Lorenzo, delizioso il suo tocco. Maestoso il cambio di ritmo di Lorenzo sul 40 pari: back incrociato, segue bordata cross più stretta, il campo si apre e via col diritto lungo linea vincente. È palla break! Altro cambio di ritmo, stavolta col diritto, passa da difesa ad attacco e chiude. BREAK Musetti, 1-0 e servizio. Eccellente l’azzurro in questa fase. Tiene facilmente il turno di servizio “Muso” e continua far “impazzire” Galan a furia di accelerazioni, tocchi, variazioni; non dà alcun punto di riferimento, lo chiama a rete e si procura la palla per il doppio break. Si salva Daniel, ma niente può sul passante di rovescio lungo linea successivo, per la seconda palla break del game. Cerca la risposta vincente di diritto, era un po’ troppo dietro, non trova di poco il campo. Gran livello in questa fase: anche Galan conduce uno splendido scambio e annulla sia la terza che la quarta palla break. Il doppio Break per l’azzurro arriva alla quinta chance: corre a destra e trova un passante incrociato col diritto stretto e velocissimo, Galan può solo veder sfilare la palla, vincente. 3-0 “pesante” per Musetti. Il colombiano cerca una disperata reazione, l’azzurro regala un doppio fallo e lo score è 15-40. Bravissimo Lorenzo, non cede (splendido il passante vincente sulla seconda chance). Col servizio annulla anche la terza PB del game e poi con uno smash perentorio vola 4-0. Tutto prova, tutto gli riesce. Non sbaglia niente, gioca vario e profondo, si prende il terzo break Lorenzo, per un 5-0 che di fatto chiude il match. Chiude in bellezza con uno smash tutt’altro che facile, indietreggiando. 6-0, che prestazione di “Muso”! È la sua terza semifinale consecutiva dopo Sofia e Firenze. Questo Musetti è davvero un signor tennis, bello e consistente.

ATP Naples Lorenzo Musetti [4] Lorenzo Musetti [4] 6 6 Daniel Elahi Galan Daniel Elahi Galan 3 0 Vincitore: Musetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 L. Musetti 15-0 ace 30-0 40-0 5-0 → 6-0 D. Elahi Galan 15-0 15-15 15-30 15-40 4-0 → 5-0 L. Musetti 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 4-0 D. Elahi Galan 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 D. Elahi Galan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 D. Elahi Galan 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 D. Elahi Galan 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-1 → 4-2 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 4-1 D. Elahi Galan 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 L. Musetti 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 2-0 → 3-0 D. Elahi Galan 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

2 ACES 21 DOUBLE FAULTS 033/50 (66%) FIRST SERVE 34/53 (64%)28/33 (85%) 1ST SERVE POINTS WON 16/34 (47%)9/17 (53%) 2ND SERVE POINTS WON 10/19 (53%)7/7 (100%) BREAK POINTS SAVED 6/10 (60%)8 SERVICE GAMES PLAYED 718/34 (53%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 5/33 (15%)9/19 (47%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 8/17 (47%)4/10 (40%) BREAK POINTS CONVERTED 0/7 (0%)7 RETURN GAMES PLAYED 811/15 (73%) NET POINTS WON 12/24 (50%)25 WINNERS 138 UNFORCED ERRORS 1537/50 (74%) SERVICE POINTS WON 26/53 (49%)27/53 (51%) RETURN POINTS WON 13/50 (26%)64/103 (62%) TOTAL POINTS WON 39/103 (38%)209 km/h MAX SPEED 190 km/h194 km/h 1ST SERVE AVERAGE SPEED 178 km/h148 km/h 2ND SERVE AVERAGE SPEED 144 km/h